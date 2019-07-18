蕭亞軒拍IG片狀態萎靡不振　披頭散髮半夢半醒引起擔憂

蕭亞軒自去年三月傳出患病後，鮮有公開露面，又將原訂演唱會和工作取消，外界揣測蕭亞軒神隱的原因，例如患上怪病、愛滋病等，雖然蕭亞軒經理人一一否認傳聞，澄清蕭亞軒只是患上較嚴重的支氣管炎，但今日（18/7）清晨6點，蕭亞軒在Instagram上傳一分鐘影片，片中的蕭亞軒精神恍惚，令粉絲非常擔心她的精神狀況。

蕭亞軒已有一段時間未有公開露面，對於她神隱原因，外界眾說紛紜。（IG/@hsiaoelva）

蕭亞軒在片中披頭散髮，睡眼惺忪，她向粉絲透露正身處北京，未幾卻立刻睡倒過去，蕭亞軒隨即驚醒，並笑言：「我剛剛睡着了，好想我的毛小狗（寵物犬）。」之後，蕭亞軒又坦言希望能恢復狀態：「我會讓我自己慢慢地看到開心的自己，跟你們想要看到我的，及我想看到的自己。」然而，蕭亞軒再次睡覺，然後蕭亞軒又即刻醒過來。粉絲們看見蕭亞軒萎靡不振的狀態，無不感到擔憂。

Elva最新上傳的影片中，她的狀態萎靡不振，粉絲非常擔心她的健康狀況。（IG/@hsiaoelva）

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有見及此，蕭亞軒所屬公司軒亞娛樂透過微博澄清事件：「最近在北京處理工作事宜，得知她的狗狗（毛小孩）生病，很著急也很擔心，半夢半醒狀態，抱歉讓大家擔心了。」

蕭亞軒所屬公司軒亞娛樂澄清，Elva只是擔心愛犬病情。（IG/@hsiaoelva）

粉絲祝福Elva的愛犬早日康復，亦希望Elva能盡快回歸幕前。（IG/@hsiaoelva）