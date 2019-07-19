【我們不能是朋友】網友對「買可樂」台詞有疑惑　背後暗藏他意　

沉寂多時的台劇今年終於發威喇！繼《我們與惡的距離》大受歡迎之後，最近推出由劉以豪﹑郭雪芙主演的《我們不能是朋友》受到追捧，劇集題材貼近時下年輕人思維引起許多共鳴。

而在某集播出的劇情中，韓可菲（袁艾菲飾）道出一句說話「我要買可樂」意外成為話題之一，原來看似正常不過的說話背後竟然隱藏了18禁的暗示，當答案一出之後令不少人嘩然，令大家長知識了。

劉以豪﹑郭雪芙主演的《我們不能是朋友》大受歡迎。（微博圖片）

韓可菲是一位極為有自信的女人，總是濃妝豔抹穿得性感，往往都深受男人歡迎，而只要是她喜歡的男人都難逃她的手掌心。私下的她經常參加聯誼，透過社交網站結識異性，其中一幕她躺在梳發上發呆，並不停喊出「我要買可樂…」，終於在忍不住的情況下在社交網站發文「我要買可樂」，隨即就有男網友即刻回覆「我也要買可樂」，即時令她興奮不已隨即興奮赴約。

韓可菲一直喊出買可樂，令人甚是疑惑。（暖Boy推劇微博圖片）

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正當觀眾朋友非常疑惑「買可樂」是為何意之時，下一秒他們二人相約出來見面就道出答案了。韓可菲表示：「你是第一個知道買可樂意思的人。」而該男網友就非常有自信表示其實並不難：「買可樂Make Love。」觀眾朋友一聽都驚呆，原來是這個意思，大家都長知識了。網友紛紛留言：「我也是從這個片段知道的」﹑「萬萬沒想到」﹑「學到了」…有網友更笑言以後都不可隨便講買可樂，以免令人產生誤會。

原來買可樂的意思是Make Love。（暖Boy推劇微博圖片）

另外，身為該劇男主角的劉以豪最近亦不停被人問道「可樂」問題，並好幽默的在社交網站貼上運動照說道：「 最近大家一直跟我說可樂可樂。很甜糖很多，要記得運動。」一句小心叮嚀令不少粉絲超級興奮，更比喻他比買可樂更甜。