【仇老爺爺】再現「盧海鵬試咪」式對白　精選抵死幽默金句逐格睇

由游學修、盧海鵬和陳穎欣（Yanny）等主演的ViuTV劇集《仇老爺爺》逢星期一至五晚9點半在99台播出，劇集除了解構「廢青」、「廢老」的兩代矛盾，更有大量笑彈，而當中最過癮莫過於「盧海鵬試咪」式粗口。

相信大家都知道「盧海鵬試咪」的下一句是什麼，而盧海鵬在《仇老爺爺》中的金句也是一聽難忘，不但使劇集生色不少，也令觀眾捧腹大笑！

ViuTV劇集《仇老爺爺》逢星期一至五晚9點半在99台播出。（ViuTV）

「撞鬼猶自可，扮驚有女摸」

一次仇樂秋（游學修 飾）打算和女友Yanny（陳穎欣 飾）在家中過二人世界，便用金錢引誘爺爺仇海凡（盧海鵬 飾）暫時離開一下，但卻失敗告終，更令仇海凡可以與Yanny在家中談笑風生，又一起玩VR遊戲，仇海凡亦裝作害怕而乘機抽水，天真敬老的Yanny卻不以為然，仇樂秋認定他是一個「鹹濕伯父」。

此事導致之後仇樂秋一心想趕走仇海凡，更扮成厲鬼嘗試嚇走對方，誰不知海凡根本不怕鬼：「呢啲就戲喇傻仔！撞鬼猶自可，扮驚有女摸，老虎蟹都驚啦！」激得仇樂秋死去活來。雖然仇海凡確實是「衰衰格格」，亦顯得他比幾位年青人更棋高一着，不但令他們的惡作劇失敗收場，幾句說話就奚落得他們體無完膚，完美演繹「薑越老越辣」！

「做人O－N－狗，多好多朋友」

仇海凡為了趕上年輕人的潮流，自行開設了一個YouTube頻道，名為「Fan & Suen」，內容九唔搭八，例如會大談「耶穌和釋迦牟尼有幾老友？」等。誰不知仇海凡的頻道卻很受年輕人歡迎，在一次他跟仇樂秋工作看拍戲途中，便有兩名女孩要求和仇海凡合照，指自己非常喜歡對方，令一旁幫忙拍照的仇樂秋十分無奈。

仇樂秋認為仇海凡受歡迎的原因只是他十分「戇居」，仇海凡就自嘲「做人O－N－狗，多好多朋友」，道出爺爺的處世之道，說穿了就是做人不必滿腹心機，率直的人反而會較受別人喜歡。雖然像是仇海凡隨口說的一句話，但當中卻包含了大智慧在其中！