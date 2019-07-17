【十二傳說之另類都市傳說】鎖羅盆村消失之謎　而家變成咩樣？

《十二傳說》圍繞著香港的都市傳說來發展，其實香港有不少景點都有都市傳說，今次要講鎖羅盆。 鎖羅盆，位於新界北區，鄰近荔枝窩的地區，位置相當偏僻及山路繁多，所以政府近年在附近豎立指示牌，現在的路已經相當清晰，變成行山者的熱門行山地點。其實，在多年前，鎖羅盆是一條村莊，並且發生鬧鬼事件，更被人指這條村是香港「最猛鬼村莊」。

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這條「最猛鬼村莊」發生過兩個故事，產生兩個「都市傳說」，第一個發生在日治時期，第二個則比較近代。

鎖羅盆的位置相當偏僻。(google map)

第一個故事，在日治時代的時候，當時有一班人登山慶祝太平清醮，當去到鎖羅盆村的時候，竟然發現村裡空無一人！眾人深感奇怪，於是在村中走了一轉，發現村莊沒有被破壞的痕跡，屋內的家居都整整有條，更有剛弄好的食物，明顯村莊前一刻依然有人生活！突然村裡空無一人，眾人都感到十分詭異，馬上離開。

鎖羅盆村有大樹包圍，睇落係幾陰森。（資料圖片）

上一個故事，都可能以村裡的人突然集體去了某一個地方來解釋，但下一個故事更離奇！都是與行山有關，話說一群行山者經過鎖羅盆村的時候，其中一名因人有三急要離隊去廁所，叫其餘的同伴先往前行。其他的行山者如他所說，前行一段時間後卻發現他沒有追上來，於是大隊沿著回頭路尋找他，奇怪的事就在這裡發生！大隊一直找不到村莊的入口，到最後更迷路了，要報警尋找救援，最終大隊成功被拯救，但那名離隊的登山者卻被發現已經死了，並臉容相當驚恐，似是看到了一些驚嚇的事件後才死去。

而家條村已經荒廢咗。（資料圖片）

鎖羅盆一直圍繞不少都市傳說，更有人指該地因磁場問題，令到指南指不能使用。但根據01記者早前的實測，指南針是正常使用的，只是電話的訊號收得很差，但在一個如此偏僻的山嶺，收不到電話相當正常。

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