TFBOYS合體深圳開騷　黃牛飛索價兩萬仍一票難求

TFBOYS過往開騷都一票難求，加上暫時只係公布深圳站一場，所以門票被炒至兩萬人仔都實屬正常。（微博圖片）

內地國寶級組合TFBOYS成員王俊凱、王源、易烊千璽近年各自單飛發展，不過，隨著TFBOYS即時出道6年，經理人公司又點會放過呢個大好賺錢機會！合體推出新歌《我的朋友》後，宣布下月8日將在深圳寶安中心體育場舉行「告白THE FEVER」六周年演唱會。

比298人仔入會，都唔代表一定可以買到門票。（微博圖片）

呢個溫馨提示真係好唔溫馨。（微博圖片）

要知道，過往TFBOYS無論係演唱會定成員生日會都一票難求，公司為杜絕黃牛黨，推出會員優先購票機制，入會費索價298人民幣(包兩本唔超過20頁嘅會刊)，但成為會員之後，「不能保證都能買到票」之餘，過往幾次演唱會門票開賣時，後援會網站均全線死機。

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睇場演唱會隨時貴過去歐洲旅行。（微博圖片）

對於買飛要先入會一事，唔少粉絲都深感不滿，並指出「本次演唱會公開發售門票數量為29000張，特權帳戶(後援會)售票24000張，大眾售票5000張。」，質疑點解咁都唔能夠保證後援會付費成員可以買到門票。與此同時，黃牛黨已列出票價，只見原價1880元嘅門票被炒至2萬元，非常跨張。由於黃牛黨保證一定有靚飛，令粉絲更加質疑是否有人將門票暗中保留予黃牛黨，乘機再賺一筆。