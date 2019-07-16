【十二傳說】新娘被賣逼嫁智障男　洞房奶奶在場睇AV教路

無綫劇集《十二傳說》，由蕭正楠、林夏薇主演，講述本港的多個都市傳說，而首個單元圍繞著名的鬧鬼熱點「新娘潭」發生，該處鬧鬼原因有各種說法，其中講到有一位新娘出嫁，卻因天雨而連人帶花橋跌入潭中溺斃，自此陰魂不散，傳說遊人不時會見到穿上裙褂的女子在該處遊蕩，聽見都心寒。不過現實中有一位最悲慘的新娘，卻是生不如死，她出嫁後才知丈夫是智障人士，甚至洞房也要奶奶在場，最後新娘的命運如何？下文為大家娓娓道來。

新娘潭之所以有鬧鬼傳說，相傳是有新娘出嫁當天，連人帶花橋跌入潭中溺斃，冤魂不散。（劇照）

故事主人翁是一位印度裔新娘桑妮(Sunny Angel)，但其實她家住英國，可惜來自印度的父母，卻視女兒如貨物，當她19歲時就被放上徵婚網出售，最後由一名25歲的英國男子Ajay買下桑妮，二人曾經在雙方家長安排下見面，當時桑妮已覺對方有點問題，神態顯得緊張，但桑妮不敢違逆雙親，二人終於在印度教寺廟舉辦婚禮，桑妮的惡夢亦由此開始，皆因Ajay是智障人士，智力仿如幾歲小孩。

《十二傳說》其實是將鬼魅傳說，跟查案推理二合為一，頗有看頭。（劇照）

桑妮19歲時，被逼下嫁智障男子，成為最悲慘新娘。（Sunny Angel IG圖片）

下圖是最悲慘新娘可憐身世：

+ 4 + 3 + 2

在洞房當晚，桑妮的奶奶陪伴在側，又要他們看AV，吩咐兒媳照著進行，令桑妮感到十分委屈，最後完事後，Ajay就向母親要求一塊朱古力作為獎勵，之後每次行房也變成三人行，但桑妮選擇逆來順受，可惜她在夫家不但未有受到善待，更被當作了奴隸，只要不順奶奶意，就會被罰不准吃飯，最後桑妮精神崩潰，要入病院治理。桑妮父母在探病時，才知女婿智障，最後協助女兒辦理離婚手續，而桑妮病癒後，將自身經歷寫成書，又四出演講協助被逼婚的女性，這位悲慘新娘總算能改變命運，雨過天晴。