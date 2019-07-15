【十二傳說】鐵桶藏屍放在寓所30年　女死者懷有9個月身孕

無綫熱播的劇集《十二傳說》，由蕭正楠、林夏薇主演，藉著一連串都市傳說，帶領觀眾進入一個詭異的迷離世界。講到都市鬼魅傳說，不能不說驚動全港的灶底藏屍案，發現到屍體已經夠離奇，凶宅中更有冤魂不散的傳說，至今提起都讓人睡不著。其實在外國一樣有離奇藏屍案，30年來換過3名屋主都沒有發現屍體，而找到疑兇後，對方又突然吞槍自殺，是鬼魅作祟，還是另有玄機？下文為大家娓娓道來。

《十二傳說》講述都市恐怖傳說，內容涉及靈異鬼魅。（官方海報）

大鐵桶重達158kg，一直放在地下室，30年來換了3名屋主，也未有發現桶中藏有屍體。（Youtube影片截圖）

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將屍體天天放在家中，很難不被鄰居發現，但外國有一宗兇案，屍體放在當眼處30年，換了3名屋主也沒有發現，卻是相當離奇。在1999年，美國有一名屋主報警，稱在家中地下室發現了一具屍體，警方接報到場後，卻發現案件相當離奇，原來屍體藏在一個大鐵桶中，而且桶內除了屍體，還放滿了膠粒，令鐵桶重量高達158kg，亦因為這個原因，上兩手屋主見搬不動鐵桶，一直把它留在地下室，而現時報警的屋主，更早在1990年搬入時已發現鐵桶，只是一直未有理會，卻在9年後，忍不住好奇心撬開鐵桶，才發現屍體。

以下是鐵桶藏屍案發經過：

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經法醫驗證後，屍體是一名20多歲的西班牙裔少女，被重物打破後腦致死，而且女死者懷有9個月身孕，一屍兩命甚為可憐。警方在死者身上發現了兩枚戒指及一本通訊錄，聯絡上一名塑膠公司老闆艾金斯(Howard Elkins)，但他卻堅稱毫不知情，其後警方對比過女死者胎兒的DNA，發現父親正是艾金斯，令兇手身分昭然若揭。

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死者是西班牙裔少女，獨自到美國打工。（Youtube影片截圖）

女死者懷有9個月身孕，胎兒父親死是疑兇。（Youtube影片截圖）

警方透過通訊錄，再聯絡上死者30年前的閨密凱特(Katy Andrade)，而根據凱特的口供，她多年前有一名好友瑪蘿金(Reyna Marroquin)，獨自到紐約工作，更跟艾金斯發展戀情，並有了對方的骨肉，其後接到艾金斯太太的電話，瑪蘿金才知悉自己當上小三。警方將兇手鎖定是艾金斯，想不到在拘捕他前，艾金斯卻吞槍自殺，究竟他是否真正兇手，還是背後另有真兇，至今仍是一個謎。