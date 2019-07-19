被指與呂慧儀撻着激嬲「正印」菊梓喬　張景淳激動澄清

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》中有多對受歡迎的拍檔，當中飾演熊若水的呂慧儀和飾演龔燁的張景淳，由鬥氣冤家變成「龔水CP」，愛得甜蜜，不少觀眾都希望兩人戲假情真。早前有報道指兩人拍拖看電影，完場後更一起返回呂慧儀位於黃金海岸的香閨。兩人對於這單緋聞沒有承認，也沒有否認。不過就有網民質疑張景淳一腳踏兩船，事緣一直有傳他與菊梓喬（Hana）拍拖，似乎未撇清關係！

張景淳和呂慧儀這對「龔水CP」深受粉絲喜愛，不少觀眾都希望兩人戲假情真！（IG@konniecrab）

呂慧儀今年3月宣布與黃文迪離婚，離婚後獨自撫養兒子。（IG@konniecrab）

呂慧儀今年3月宣布與黃文迪離婚後，身為拍檔兼好友的張景淳不但時時安慰，更公開指責傅嘉莉博見報，Man爆行為獲網友讚賞。當時有傳張景淳對呂慧儀呵護備至，兩人早前更被影到拍拖看電影。有指張景淳「正印」Hana即時在IG取消關注男方，而張景淳亦沒有再關注Hana，疑似因為呂慧儀的介入而決裂。

菊梓喬（Hana）近年備受星夢力捧，歌唱實力備受肯定。（IG@hana_kuk）

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其實張景淳和Hana是在去年年初被影到行街睇戲，但行為十分避忌。當時兩人正值事業上升期，張景淳因為《愛‧回家之開心速遞》深受歡迎，而Hana亦備受星夢力捧，兩人似乎想低調處理戀情。不過事後張景淳澄清兩人只是好友和鄰居關係，早在入行之前已經認識，平時會見面睇戲，是好正常的朋友關係。

張景淳因為《愛‧回家之開心速遞》中龔燁一角大受歡迎。（IG@cheungstanley）

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對於被指一腳踏兩船，張景淳在接受《香港01》訪問時就列出3點回應：「1. 和Hana一直是朋友。2. 和蟹（呂慧儀）只係拍擋同事，沒有超越朋友的發展。3. 如係為產生報道和事端的完全不實胡亂猜測，不想再作回應而令任何人受影響。」就張景淳的回應可見，無論是與Hana，還是與呂慧儀，張景淳都只是保持朋友關係。

張景淳澄清與呂慧儀只是好拍檔、好朋友的關係。（IG@cheungstanley）