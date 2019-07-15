劉思希想幫忙介紹男同學牽紅線　呂慧儀：還千叮萬囑我一定要到！

在無綫處境劇《愛·回家之開心速遞 》中飾演「 洋洋 」的劉思希（Lisa），兩年前開始就讀由香港科技大學及美國西北大學凱洛格商學院合辦的EMBA碩士學位課程，最後並以8A佳績完成學業。 Lisa今日（15日）在Instagram分享上星期六穿上畢業袍、戴四方帽參加畢業典禮的照片，分享畢業的喜悅。

劉思希（Lisa）上星期六行畢業禮。（@lisalauseehei）

她在Instagram分享這段時間半工讀的心得：「兩年以來，跨越亞歐美，來回香港、上海、美國、以色列、德國上課，平均睡眠時間不超過5小時，拍戲的時候更少，多次拍通宵直接到學校上課，覺得很累啊，但從未想過放棄呢，人生不是貴在堅持嗎？這個夏天，我畢業了。」

【開心速遞】劉思希花兩年修讀EMBA畢業 呂慧儀張景淳甜蜜捧場？

（呂慧儀IG：@konniecrab）

呂慧儀發文祝賀Lisa畢業。（呂慧儀IG：@konniecrab）

多位 《愛·回家》演員包括呂慧儀、湯盈盈、張景淳及邵珮詩都有到場見證Lisa畢業的大日子，同屬科大校友的呂慧儀更大爆Lisa誠意邀請自己去觀看畢業禮是為了幫她牽紅線：「喜洋洋EMBA畢業，謝謝妳邀請我來妳的畢業禮，還千叮萬囑我要到因爲妳要介紹妳的男同學給我認識。能重回母校的感覺很好，許多回憶許多感動，我喜歡愛讀書的人，欣賞妳努力不懈，為妳感到驕傲！」

（左起）邵珮詩、呂慧儀、劉思希、湯盈盈及張景淳。

張景淳亦有發文恭喜Lisa，更大讚她不單讀書叻、又喜歡讀書、人又善良，不得不崇拜她：「Dearest 42吋長腿咩咩，恭喜晒妳EMBA 8A畢業，好犀利啊！Marketing之光！」

張景淳表示很崇拜Lisa！（張景淳IG：@cheungstanley）

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