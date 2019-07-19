【朴有天案】前女友黃荷娜涉毒一審結案　判緩刑2年：不會再犯錯

韓國男團JYJ前成員朴有天的前未婚妻，南陽乳業創始人外孫女黃荷娜涉嫌購買和吸食毒品案，今日（19/7）於水原地方法院進行一審，黃荷娜被判監1年，緩刑2年，罰款220萬560韓圜，並須進行保護觀察和40小時藥物治療。事後，黃荷娜就吸毒和受警察包庇言論向公眾致歉。

朴有天和黃荷娜曾經到談婚論嫁階段，不過兩人最終分道揚鑣。（Viu《K1頭條》提供）

2015年5月至9月，黃荷娜涉嫌在首爾江南等地三度吸食冰毒，又曾購買冰毒，又在去年4月獲得含有氯苯、甲烷等成份的安眠藥，更與朴有天從去年9月開始至今年3月，先後三次購買1.5克冰毒，並分為7次吸食。檢察院要求判黃荷娜監禁兩年，不過今日一審最終判監1年，緩刑2年，黃荷娜因而避免受牢獄之災，而朴有天較早前亦被判監10個月，緩刑2年。

黃荷娜被判監1年，緩刑2年，她其後向公眾致歉。（NEWSIS）

朴有天月初判刑，和黃荷娜一樣避過牢獄之災。（視覺中國）

黃荷娜事後接受當地傳媒訪問，明言會反省着過生活，又感謝官非纏身期間予以協助的人，日後不會再犯錯，會善良地生活下去。提到黃荷娜曾表示父親與警察廳長是好友關係，黃荷娜今日澄清兩人不是特別關係，又對之前引起的爭議致歉。雖然黃荷娜稱不會上訴，但檢察院正考慮是否提出上訴，黃荷娜案會否就此告終仍是未知之數。

黃荷娜承諾會善良過生活，又澄清父親與警察廳長非摯友關係。（NEWSIS）

黃荷娜出席審訊新聞圖