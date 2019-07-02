【朴有天案】被判10個月緩刑兩年　法院外道歉5次提粉絲哽咽

韓國歌手朴有天今年5月被控與前未婚妻黃荷娜，一同吸食及購買毒品。案件經過兩個月的調查後，今天（2日）終於宣判公審。朴有天涉嫌違反《毒品管理法》，被判刑10個月，緩刑兩年執行。他步出法院後，對傳媒連續道歉5次，提起粉絲更一度哽咽。

朴有天於5月，因與黃荷娜分三次購買1.5公斤的冰毒，並分了共5次吸食其中一部分毒品而被召喚接受調查。早前檢方要求法庭判處朴有天1年零6個月有期徒刑，以及140萬韓圜（約9300港元）的罰款。經過兩個月的調查後，朴有天今早於水原地方法院接受審訊，法官念及他初犯加上有悔意，因此判朴有天有期徒刑10個月，緩刑兩年。緩刑期間需要受到保護觀察以及毒品治療外，亦要繳交罰款140萬韓圜。

朴有天被涉嫌違反《毒品管理法》，被判刑10個月，緩刑兩年執行。（YONHAPNEWS）

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朴有天步出法院後，通過傳媒連績道歉5次。他講到：「令到很多人操心，我真心想再次道歉。今後我會邊完成社會服務，邊用心努力成為正直的人。」 朴有天出道15年，爆出吸毒醜聞後，仍有大量粉絲對他不離不棄，甚至有海外粉絲飛到韓國等待今早的審判。被問到有否想對粉絲說的話，他就一度哽咽並倒抽一口氣與粉絲道歉說：「對粉絲…真的很抱歉…對不起…」再用手抹去眼淚。對判決結果滿意與否，他就只回應之後會正直地做生活。

一提起不離不棄的粉絲，朴有天哽咽流淚。（YONHAPNEWS）