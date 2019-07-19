《PRODUCE X 101》IZ*ONE、李大輝齊撐場　出道男團名為「X1」

韓國Mnet人氣選秀真人騷《PRODUCE X 101》今晚（19/7）舉行決賽，根據慣例，《PRODUCE 101》系列出道組會現身支持，而今晚，《PRODUCE 48》誕生女團IZ*ONE，以及《PRODUCE 101》第二季產生男團Wanna One成員李大輝均有出席《PRODUCE X 101》決賽，而國民製作人代表（即節目主持）公布《PRODUCE X 101》出道男團名稱為「X1」。

《PRODUCE X 101》決賽今晚舉行，金曜漢率領其餘入圍19名練習生表演節目主題曲《X1-MA》。（《PRODUCE X 101》畫面）

《PRODUCE X 101》出道男團名稱為「X1」。（《PRODUCE X 101》畫面）

《PRODUCE X 101》決賽初段，第三次排名勇奪榜首的OUI娛樂練習生金曜漢，率領其餘入圍19名練習生表演節目主題曲《X1-MA》，而金曜漢同時亦是《PRODUCE X 101》開播以來，累積票數最高的練習生。《PRODUCE 48》冠軍，IZ*ONE中心擔當張員瑛（張元英）接受李棟旭訪問，坦言好奇誰會在今晚奪冠，而IZ*ONE隊長權恩妃則鼓勵練習生盡全力表演。

IZ*ONE見證《PRODUCE X 101》出道組誕生。（《PRODUCE X 101》畫面）