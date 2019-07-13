《PRODUCE X 101》決賽20人名單公開　14歲大熱排名急跌遭淘汰！

韓國選秀節目《PRODUCE X 101》昨天（12日）播出第11集，亦是節目的第三輪淘汰，只有20位練習生能夠進入決賽，參與下周直播爭取出道的一席位。全晚最令觀眾驚訝的部份，可說是只有14歲的大熱練習生李津宇排名急跌，慘遭淘汰。

《PRODUCE X 101》昨天進行第三輪淘汰，31名練習生中，只有20位能夠進入下星期的決賽。由於上輪Concept評比關係到差距頗大的福利票，因此亦影響到練習生排名出現大變動。人氣練習生金曜漢於上次比賽中，獲得現場的144票外，亦再獲得500倍及再額外10萬票的福利票，而他亦如所料一樣，以超過58萬的高票，暫時排行第一。由於福利票的幫助，韓勝宇、曹承衍和南道賢等人的排行名也上升了幾級，順利進入決賽。

大熱金曜漢一如粉絲預想一樣，成為第三輪淘汰的第一名。（FB/@idolinews）

按圖睇1-20位排名：

+ 15 + 14 + 13

排名中有人上升的同時，亦代表有上位圈的練習生排名下降。當中只有14歲的李津宇，一下子由上集的8名，下跌了14名，最後以排名第22位被淘汰。有「海南兒」之稱的李津宇自開播以來，憑着可愛的性格在粉絲和練習生間都擁有非常高的人氣。他與李鎭赫組成父子檔，在粉絲間也大受歡迎。李津宇突如其來的淘汰，也令現場所有練習生非常驚訝。拍攝結束後，大家也紛紛跑向李津宇安慰他。雖然已經是練習生間的第三次離別，可是大家一樣哭成淚人，就連代表李棟旭也眼泛淚光。

李津宇被淘汰後哭成淚人，大家也忙着安慰他。（PRODUCE X 101截圖）