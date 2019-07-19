《PRODUCE X 101》金曜漢登頂激動跪地　李垠尚挫金旻奎X位出道

韓國人氣選秀節目《PRODUCE X 101》今天（19日）進行決賽，最終11名出道練習生同步誕生外，師姐IZ*ONE及李大輝亦有到場見證師弟出道。大熱的金曜漢以1,334,011的高票力壓第二名的金宇碩練習生登頂，並終連同韓勝宇、宋亨俊、曹承衍、孫東杓、李翰潔、南到賢、車俊昊、姜敏熙和李垠尚以限定組合「X1」進行為期5年的活動。

《PRODUCE X 101》的最終出道名單，果然是未到最後一秒也難以猜測。登頂成為第一名的金曜漢，憑着1,334,011的高票以Center成員出道。榮登一位的金曜漢講感言時提到：「感謝給予我這光榮位置的國民製作人，亦要多謝令我變成舞台上帥氣的我的老師們，之後我會更努力，向大家表現我成長的一面。」金曜漢亦有向101位練習生、公司及李棟旭道謝，第一下聽到自己的名字時，他更激動到跪在台下。

金曜漢登頂，成為X1的出道歌Center成員。（PRODUCE X 101截圖）

按圖睇11位「X1」出道成員：

+ 7 + 6 + 5

而獲得第二名的金宇碩則灑淚現場，他形容《PRODUCE X 101》是一個相當珍貴的機會，4個月前仍無法想像得到。金宇碩表示：「在節目中沒有甚麼能給予大家，但日後會更努力用心。」曾於UP10TION出道的他講到，家人擔心他會在節目中受到傷害，可是他就向台下的父母講到自己沒有受傷害，請家人放心。

金宇碩成為第二名，灑淚現場。（PRODUCE X 101截圖）

+ 12 + 11 + 10

而今季最令粉絲緊張的，相信必定是「X」練習生，即加上今天決賽4次評比的得票最高的練習生。經過幾輪的投票及比賽後，《PRODUCE X 101》的「X」練習生最終由李垠尚打敗另一大熱金旻奎，成為最後一位出道的練習生。李垠尚由首集開始就一直擁有大批支持者，因此最後一刻進入出道圈，都令粉絲非常擔心。李垠尚向粉絲道謝和道歉，表示會努力成長。

李垠尚（左）撃敗金旻奎（右），以X練習生出道。（PRODUCE X 101截圖）