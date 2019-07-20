李璧琦嫁圈外才俊舉行基督教婚禮　喬宏遺孀小金子到場祝賀

現年40歲的TVB藝人李璧琦（Becky）今天（7月20日）出嫁，與現職於跨國企業的圈外男友蘇銘熙（Adrian）舉行婚禮。多位圈中好友出席，包括前TVB監製潘嘉德、藝人陸歐錦棠和太太萬斯敏、馬蹄露、陸浩明、葉暐，還有喬宏妻子小金子等。

李璧琦（Becky）今天（7月20日）出嫁，與現職於跨國企業的圈外男友蘇銘熙（Adrian）舉行婚禮。（葉志明攝）

由於Becky和老公Adrian都是虔誠基督徒，所以婚禮以傳統基督教儀式舉行。Becky今天身穿裸色低胸魚尾婚紗，以一向的利落短髮示人，同身穿白色西裝的老公Adrian會見傳媒，一對新人切蛋糕和合巹交杯，又徇眾要求親嘴，非常Sweet！Becky和老公拍拖5年拉埋天窗，10多年前二人在朋友的生日會上初遇，直至5年前又在朋友生日會重遇，Adrian鼓起勇氣向Becky抄牌，繼而展開熱烈的追求終奪得女神芳心。

多位圈中好友出席李璧琦婚禮，包括TVB前監製潘嘉德（右二）、藝人陸歐錦棠和太太萬斯敏（右三）、馬蹄露、陸浩明、葉暐（左二），還有喬宏妻子小金子（中）等。（葉志明攝）

其實早於兩年前Adrian已向Becky求婚，但來自單親家庭的Becky當時不相信婚姻，所以沒有答應，直到今年3月，Adrian在英國再向Becky求婚，她終於被打動應允。Becky更大讚老公有130分，而自己只有70分，對方可以彌補自己的不足，二人加起來有200分，真是非常甜蜜！

恭喜一對新人！（葉志明攝）

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