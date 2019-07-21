馬詩慧省鏡到唔似生咗三個　公開身形Fit爆終極秘訣：冇特別戒口

香港知名模特兒馬詩慧（Janet）活躍於1980年代末至整個1990年代，絕對是Top model中的Top model，雖然如今已經是三個孩子的母親，但從最近她公開的泳衣照來看，她的身材、外貌與過去相比有過之而無不及，也許是職業要求，也許是天性使然，她也有自己一套的管理身材法則。

馬詩慧在個人社交媒體貼上泳衣照，完美的身材比例十分吸睛。（Instagram／@janetma28）

當記者問到Janet有什麼管理身材秘訣的時候，她回應說：「其實冇咩秘訣，做下運動、食物方面都係照常咁食，冇話特別戒口或者指定餐單，但夜晚會注意少食澱粉質。」這是個意料之外的答案，Janet解釋道：「因為食嘢係一種福氣，病食唔到嘢就好可憐，食到但唔食得就好大遺憾，所以我只會選擇食少啲。甜品我好鍾意食、煎炸嘢最多食少啲，又唔可以完全唔食，呢啲係人生嘅其中一啲享受嚟。」

馬詩慧如今已是三個孩子的媽媽，可是身材卻十年如一日。（Instagram／@janetma28）

Janet又說到自己是近4、5年才開始有運動的概念，雖然沒有固定的運動時間，但希望一星期有兩、三次，可能忙碌的時候就一星期一次，每次一小時，會是瑜伽或是健身房的小組課程，她憶起從前：「我做Model嘅時候係零運動，但而家對住囡囡我就會懶醒，因為自己開始做運動，就會催促佢哋一齊。」但會否讓子女一起管理身材？Janet就相信這是身教的一部份：「會有少少耳濡目染，當我做咗個榜樣畀佢睇，佢哋都唔會『放Pair』自己。」

馬詩慧說做模特兒並沒有明文指出有什麼要求，她認為最重要是比例好，個性也甚重要。（Instagram／@janetma28）

一直都能保持完美的身材只因對自己有要求、有自律性，Janet說：「可能因為自己貪靚，當發現自己肥咗少少嗰排就會自動食少啲，時間許可會做多幾日運動。」並不是因為食極都不會肥，暴食也一樣會肥：「但我唔會畀自己去到嗰個地步。」當記者問到是不是因為模特兒工作而有所約束時，Janet回應：「唔係淨係做Model，係為咗自己去做，將自己嘅外形保持得好啲、達到自己要求係咪一件幾開心嘅事？」

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Janet憶起體重最巔峰的時期就是懷孕的時候：「其實還未生小朋友前都有段時間有點肥，因為高、可能120、130磅左右就讓人覺得整個人很橫。生完第一胎（女兒王曼喜），時隔三星期已經恢復工作、出來行Show，第三胎（兒子王躍穎）則用了三個月修身，只因新陳代謝慢了。」Janet又分享了一個有趣的減肥獨家秘訣：「嗰陣我去買衫都係會買瘦嘅時候着嘅Size，唔會買大Size，就好似係個意志測試，生完一定要着返呢啲衫。」