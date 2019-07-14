【逃犯條例】網民現身商場「撐馬國明」　逾百人大叫口號訪問煞停

無綫電視藝人馬國明今日（7月14日）出席位於紅磡的商場活動，不過早前已有有網民於網上討論區中發起「即刻要人撐馬明」活動，結果活動開始前15分鐘左右現場亦有40人左右手持「無綫新聞，出賣港人」、「無綫新聞，偏頗，可恥」、「CCTVB」等標語，直至活動開始前約5分鐘，現場已聚集超過200人到場。

當記者打算在活動舉行前訪問馬國明的時候，一大班示威者湧到記者訪問的位置大叫「無綫新聞，出賣港人」，由於經理人擔心現場情況，遂決定即時中止記者訪問馬國明，馬國明需返回休息室躲避，而原定的商場活動，馬國明僅亮相短短5分鐘便離開，而在場示威的網民亦隨即散去。事後《香港01》記者以WhatsApp短訊聯絡馬國明，對方回覆：「我已經走咗啦，阿Sir叫我走！」

馬國明今天（14/7）下午現身商場騷，惟事前接受訪問時，遇上逾百名參加「撐馬國明」活動的網民示威，「馬明」現身僅5分鐘後，經理人便中止其訪問，清楚見到圍板外，有示威者高舉「無綫新聞，出賣港人」的標語。（林迅景攝）