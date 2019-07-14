【逃犯條例】逾百網民「撐」TVB藝人　馬國明：都係嗌口號啫

「反《逃犯條例》遊行」醞釀至今，各區已出現多個示威活動，有鑑於不滿無綫新聞的報導手法，網民亦在討論區發起到商場「撐」無綫藝人的活動。今（7月14日）馬國明出席位於紅磡置富都會的商場活動，亦有約200網民手持「無綫新聞，出賣港人」的紙牌到場叫喊口號。

現場有過200人舉牌嗌口號。（陳志嵐攝）

+ 2

無綫藝人馬國明亦有如期出席活動，不過出場時卻受到群眾的噓聲而非歡呼聲。其後活動雖照常舉行，但馬國明卻在上台5分鐘，簡單的參與揭幕禮後，就迅即離開現場，其後大會新聞稿上的「足球大挑戰」示範DICK波、「籃球拍拍賽」示範單手拍球，以及與表演者、嘉賓大合照的環節亦告取消。他也在4位警員陪同下乘坐升降機離去。一眾網民在馬國明離開後，亦馬上散去。

馬國明在警員陪同下離開。（陳志嵐攝）

馬國明其後經Whatsapp接受《香港01》訪問，回覆：「我走咗啦，阿Sir叫我離開喎。」被問到是次對「撐馬明」活動的感受，他回覆：「我冇乜嘢喎，我都係聽大會安排，佢叫我上台做個點火炬儀式，後尾又叫我走。」會否擔心情況出現問題？「都冇話驚唔驚嘅，我覺得最緊要安全，因為現場好多小朋友喺度。我就唔係好擔心自己因為有小朋友受傷就唔好。我眼見佢哋嗌口號嘅『朋友仔』都係嗌口號啫，又冇做啲好激嘅嘢令過現場混亂，因為現場混亂，就驚啲小朋友走避會受傷。都係嗰句：『最緊要安全』。」

馬國明接受Whatsapp 訪問時表示，最重要現場冇人受傷。（陳志嵐攝）

經此一役，會否擔心客戶減少找TVB藝人出席商場活動，從而令自己收入減少？他卻說：「冇得擔唔擔心，我都係隨遇而安。之前我都聽講過，個活動係取消咗，咁大會話要繼續咪繼續囉。（取消咪搵少咗錢囉？）其實我成日都講，搵錢係其次。如果你問我，錢財都係身外物，最緊要係安全。最緊要現場冇任何人受傷，呢樣係最緊要。至於搵錢多與少，咪多有多洗，少有少使，夠食咪得囉，做人又唔使咁多要求嘅。我份人好簡單嘅啫，自己就唔係好擔心。」