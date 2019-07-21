【東方神起香港演唱會】允浩昌珉即場撩妹　賣口乖讚粉絲一年變靚

韓國天團東方神起（TVXQ!）昨晚（20日）舉行香港演唱會《TVXQ! CONCERT–CIRCLE–#with in HONG KONG》，雖然比起上年演唱會，成員允浩和昌珉這次收起肌肉，可是兩人全晚換足6套衫，使出渾身解數，為香港粉絲帶來了更精彩的演出，他們也形容是一個非常美好的回憶。

東方神起出道十多年，可說是首首金曲，昨晚唱出《The Chance of Love》、《Mirotic》、《Hug》和《Keep Your Head Down》等大熱歌時，全場粉絲都有一同大合唱，場面相當震撼！唱到《I Belive》時，允浩更似乎一度感觸而哽咽，可是當然沒有影響到東方神起的專業表現。昌珉在演唱會上講到：「昨天和今天的天氣都不好，但多謝你們來到機場接機，而且非常守秩序。」而允浩則賣口乖，大讚一年沒有見面的香港粉絲變得更漂亮，令到他一邊唱歌都要一邊笑，大冧現場的女粉絲。

允浩昨天首次在香港唱出Solo歌《Follow》。（劉智源攝）

去到演唱會尾聲，允浩和昌珉走遍整個舞台與粉絲作近距離接觸外，亦向台下拋出簽名球。二人亦非常照顧位置較遠的粉絲，盡力把簽名球拋到觀眾席上，期間允浩更一度把自己的簽名球，遺留在昌珉的位置上，相當搞笑。最後兩人再一次多謝香港粉絲的支持和等待，允浩首先講到：「我們也因為你們（粉絲）而十分開心，即使天氣不佳但大家仍用心支持着，今天真的一個非常幸福的時間。」而昌珉則形容昨晚的演唱會是一個非常好的回憶，雖然可惜地又要與香港粉絲道別，但約定粉絲下一次的見面。

東方神起讚香港粉絲變得更漂亮，撩妹功力十足！（劉智源攝）

東方神起香港演唱會現場圖片