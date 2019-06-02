MIRROR吸引過百粉絲撐場　姜濤表演時被隊友撞傷眼︰我踩台企前咗

組合MIRROR周日（2日）出席防曬品牌舉辦的沙灘派對活動，雖然12缺一，成員江熚生（Anson Kong）未能出席活動，但仍吸引過百「鏡粉」到場，有粉絲更在早上6時多就到場，風頭超勁。11個男生都很喜歡出席戶外的活動，盧瀚霆（Anson Lo）表示︰「戶外活動好有夏天暑假開party嘅感覺，同埋熱鬧啲，同fans嘅距離會更加近。」今早天公造美，天氣勁好，不過呂爵安（Edan）就話有粉絲因為抵受不住炎熱的天氣中暑，他說︰「我哋覺得好唔好意思，因為佢哋想嚟睇我哋，所以希望唔會有咁嘅事情發生，身體最緊要。」

MIRROR多謝粉絲到場支持他們。（劉智源攝）

MIRROR在台上又跳又唱，唱出他們的歌曲《一秒間》﹑《破鏡》和《ASAP》，非常落力，令現場氣氛再升溫。不過未知是否太落力，表演時出了小意外，成員姜濤被Anson Lo不慎弄傷，左眼眼肚位置腫了一片，姜濤就解釋︰「頭先跳《一秒間》嘅時候，同Anson Lo有發生少少碰撞，應該係我踩台嘅時候冇按照原本綵排嘅位置，企前咗少少，所以嗰一下有啲碰撞。（都見到腫咗喎？）係啊，不過好彩跟住落嚟冇太多公開嘅活動，所以都有時間可以回復返。」

6月9日是Ian的正日生日，當日他更會開個人的mini live concert，實行同fans渡過生日，Ian說今年的生日願望是希望音樂會順順利利，世界和平，大家身體健康，開開心心。（劉源攝）

被問到他們平時愛不愛到沙灘玩，隊中的肌肉擔當王智德（Alton）和邱士縉（Stanley）都異口同聲答YES！不過Alton就指今年出道後就比較少機會到沙灘玩，隊長楊樂文（Lokman）就指︰「我哋上年都有得曬，喺邵氏出邊曬囉。」說到一年前的夏天參加《全民造星》時的點滴，其實只是一年的時間，他們就由素人變成明星，他們都認為看到《全民造星II》的一班參加者都勾起他們上年的回憶，Lokman說︰「因為有啲參加者係我哋朋友，同佢哋傾偈，講佢哋開始排舞有幾辛苦﹑call幾早收幾夜啊，其實都諗返起我哋之前排舞好攰，但係上到台就要即刻sharp醒返嗰啲經歷即刻都浮現返出嚟！」陳卓賢（Ian）仲話上年的今日（6月2日）好似是第一日都開廠表演，看來MIRROR們雖然做了師兄，但對上年的經歷都記憶猶新呢！

表演時，Anson Lo和姜濤有小碰撞。（劉智源攝）

活動完結後，經理人花姐在IG發story跟大家說︰「姜濤只是皮外傷，大家不用擔心。」（Instagram@ahfa0908）

點擊下圖觀看更多圖片︰