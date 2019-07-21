【娛樂風雲】袁富華拍劇「拒絕」傳授演技　反而向年輕演員請教

袁富華（華哥）今天（21日）出席ViuTV全新處境喜劇《娛樂風雲》的記者會，華哥這次角色是飾演經理人公司一名高層，他說劇中不少搞笑場面對他來說相當高難度：「我其實板斧有限，慢慢拍下先搵到個節奏，我自己就喺人物角色入面，改咗少少設定，咁先至有火花，去到最後，就會有好笑場面岀到嚟。」

【娛樂風雲】MIRROR四子首次拍劇 Stanley邱士縉想畀人鬧

袁富華已經是第六次為ViuTV拍劇：「我自己都唔知拍咗咁多套！」。（葉兆康攝）

努力與年輕演員溝通 袁富華：我會請教佢哋！

談到這套劇集，劇中加入不少年青演員，例如MIRROR及ERROR等，今次Ben Sir和他們合作，笑言完全被他們的青春氣息感染到：「其實拍完套劇我應該同ERROR最熟，尤其係阿Dee（何啟華），我經常都有係唔同平台同佢有交流。我其實成日都同佢哋玩，初初佢哋見到我都唔敢同我開玩笑，以為我好嚴肅，當然有時候後生而家講嘅嘢我都未必明，我都會請教返佢哋點解。」

華哥透露接下來會忙着拍電影和舞台劇演出。（葉兆康攝）

不敢傳授演技：我咁做佢哋未必要咁樣演

Ben Sir演藝生涯經驗豐富，又憑《翠絲》奪金馬獎和金像獎最佳男配角，不少年青演員也想在他身上偷師，但他直言不敢教導他們，只能是分享：「佢哋成日叫我教，我話冇得教，我咁樣做戲時候，佢哋未必要咁樣做，所以我只可以分享一啲我演戲方法畀佢哋參考。」