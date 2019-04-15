【金像獎2019】袁富華得獎後諗結婚︰其實已經有結婚打算

袁富華昨晚（14日）出席《第38屆香港電影金像獎頒獎典禮》，以在《翠絲》中飾演的「打令哥」一角，勇奪「最佳男配角」獎。他在頒獎禮完結後接受《香港01》記者訪問表示獲獎後心情興奮激動，「今日感受係比攞《金馬獎》嘅時候更加激動，感慨良多，就算依家講返都好激動，因為始於自己都係香港出世，我呢個歲數呢，其實香港電影係陪住我成長嘅，咁我見證咗香港電影嘅光輝，呢個係我想成為一個演員嘅原因，咁金像獎係喺香港電影界嘅一個最高榮譽，都係每一個香港演員都夢寐以求想得到嘅一樣嘢，咁都可以講係我嘅情意結嚟，所以頭先喺頭上面都好激動。」

袁富華指自己看香港電影長大，受到不同電影啟發，好像香港新流潮時期電影，如許鞍華和徐克的《蝶變》等等。（梁碧玲攝）

袁富華又自爆自己在台上的「蝦碌事」，他指︰「其實頭先都有啲差池嘅，我將個講辭寫咗喺個電話度，晏晝先至講『個電話唔好冇電啊』，點知上到去真係無電喎，無咗嗰篇嘢，咁我唯有好慢咁去講，咁樣講原來反而仲激動，所以都激動咗少少囉。」（依家平伏返未㗎？）「唔係㗎，依家講都仲係好激動，因為呢個獎真係對我嚟講係一個好奇怪嘅情意結，所以原諒我嘅激動。」袁富華也想多謝其他一起爭「最佳男配角」的對手，像前輩廖啟智。

袁富華近來都收獲了不少獎項，如同樣憑《翠絲》得到《金馬獎》「最佳男配角」，又在上星期的《香港舞台劇獎》以舞台劇《攬炒愛情狂》勇奪「最佳男配角」（喜劇／鬧劇），但他坦言今次拿《金像獎》是最激動和開心。（陳順禎攝）

袁富華在台上講到多謝他的女朋友，他笑言是冒險多謝她︰「因為佢工作關係唔想，咁作為我哋咁老夫老妻，咁我都好尊重佢嘅意見。」（咁依家你事業得意，有冇結婚嘅打算？）「其實係咪都已經有啦，只不過依家咁多工作嘅時候要好好地去計劃一下，都等咗咁多年啦，唔爭在啦。」他指跟女朋友原來已經一起了三十多年，希望他們都快點有好消息吧！