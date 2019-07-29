【專訪．有片】車婉婉重返TVB拍劇怕冇人識：自己係上一代嘅歌手

歌手出道的車婉婉，在娛樂圈打滾已經27年，曾經是第十一屆新秀歌唱大賽冠軍的她，一首與許志安合唱的《會過去的》唱到街知巷聞，一套《皆大歡喜》令到人人都記得「萬貴妃」。歌、視均有代表作下，08年開始專注在電影發現，作品不多，令到不少人開始慢慢將她遺忘，近年再重翻TVB拍劇，連她自己也說：「我諗可能覺得自己係上一代嘅歌手呢，驚啲人唔識我，所以我會多啲出嚟做多啲嘢囉。」

車婉婉在2017年重返TVB拍劇。（葉志明攝）

2017年，車婉婉事隔九年重返TVB拍劇，由《與諜同謀》、《是咁的，法官閣下》到今年的《好日子》，碰巧都是一年一部劇，加上還未播出街的《牛下女高音》和正在拍攝的《大醬園》，車婉婉在這兩年間已經拍下五部劇集，已經是2017年前在TVB拍劇數量的總和。

車婉婉在劇中飾演張達倫的老婆。（劇照）

2013年，車婉婉與拍拖三年的澳洲籍男友成婚，2017年誕下兒子Justus組織新家庭，但她依然繼續選擇幕前演出，而她揀TVB，是因為覺得劇集可以磨練她的演技。「覺得個人可以喺拍電視劇裡面琢磨吓自己演技，真嘅，覺得自己唔夠好囉做得。其實我都好好彩，好多電影導演畀好多機會我，由無端端唱歌，跟住無端端走咗去拍電影，其實冇人話俾你聽點樣做戲，其實一路都冇學過，又冇去嗰啲學院去學呀咁。」她表示。

車婉婉與兒子Justus的合照。（IG@車婉婉）

車婉婉從歌唱比賽出道，的確沒有接受過什麼演技訓練，但她當時有過一段時間於訓練班學校，不過並不是學戲，她說：「嗰時新秀出嚟咁就夾硬上咗幾堂訓練班咁，嗰時我同呀古天樂佢哋一齊，即係古仔啦，吳家樂啦，同埋張崇基張崇德。」她指當時的經理人部門是為他們幾人特意開設這個訓練班，雖然上堂的日子不長，卻充滿歡樂，但原來演出訓練卻是沒有：「但係你話一啲演技訓練係完全冇，咁你究竟邊個話畀你聽你識唔識做戲呢？可能就係觀眾或者導演用唔用你啦，或者話畀你聽做得好唔好，或者你拍完嗰套戲之後，你自己睇返好似差咁啲嘢，或者好似唔係幾自然，即係你有時自己係睇返自己嘅戲去學習，自己應該點樣做囉。」

雖然冇演技訓練，但車婉婉在訓練班得到不少快樂回憶。（葉志明攝）

重提拍《好日子》的時間，劇集圍繞著圍村的題材，當然要進入圍村拍攝。不少人對圍村都有種神秘感，因為外人甚少會進入，而不少傳聞也直指圍村人相當「惡」，不過婉婉卻有另一番體驗。當時拍攝的時候，她自行駕車進入圍村，而圍村九曲十三彎的小路，很容易使人迷路，婉婉也不例外。她將車泊在一邊，捉著一個路人問路，原來該人正是村長！她說：「我話哥哥我要去嗰個祠堂呀，你知唔知個祠堂喺邊？跟住佢話你係咪拍好日子？跟住我話係呀，跟住佢話我係村長呀，我話吓村長？佢話你係咪搵我個祠堂，跟住我話係呀係呀。」當時婉婉驚覺原來村生可以如上年輕，因為在劇中李國麟飾演的村長已經上了年紀，婉婉心目中的村長也是一頭白髮，雖然說話比較大聲，但卻十分熱心，扭轉了她的圍村的見解。