【詭探前傳．專訪】林鈺洧劉沛蘅夠搶眼　揚言入行預咗捱十年

《詭探前傳》雖然已經播放完畢，而且討論度未算太高，不過卻令兩位「劇壇新人」成功打入觀眾的眼簾，她們分別是飾演朱女的劉沛蘅（Hillary）和飾演夏文欣的林鈺洧（Denice）。

兩人雖然出道的經歷各有不同，Hillary 2008年便以模特兒身份打入娛樂圈，而Denice則是星二代，是TVB 80年代男星林俊賢之女，不過也是近年才全心全部投入娛樂圈，不過兩人卻有共通點，就是同為「劇壇新人」。Hillary比較多經驗，至少拍過網劇，而Denice則完全未接觸過電視劇，只曾在電影客串演出。

左是劉沛蘅（Hillary），右是林鈺洧（Denice），兩人都青春少艾。（梁碧玲攝）

作為一個新手演員，而且要面對秋官鄭少秋、陶大宇這些大前輩，對於第一次拍劇的你們，有否感到困難呢？

Denice：我當然覺得很難，因為我直情冇拍過任何電視劇電影，一嚟就嚟一個挑戰性咁高嘅角色。其實我初頭接嘅時候都非常之覺得緊張，都係一定要不停做好多REASEARCH，睇好多鬼戲，仲要唔係鬼戲咁簡單，係驅魔嘅戲去學佢哋嘅動作。

Hillary：咁我就係有拍過廣告、MV，電影方面就客串多，今次都係第一次一個咁挑戰性嘅角色，咁係做咗好多REASEARCH。同埋喺拍之前，其實導演都安排咗我同其他演員見面，所以拍起上嚟其實都幾順暢，因為溝通咗。

Hillary是土長土長的香港人，2008年以模特兒身份出道。（梁碧玲攝）

在娛樂圈，雖然兩位樣子姣好，但要突圍自己總要有點獨特之處，你們覺得自己的特點是甚麼呢？

Denice：我從來都冇諗過點樣可以喺呢個圈入面突出自己，我淨係成日諗住如果我真係要做一個演員嘅話，最緊要係自己做好個戲做好自己，不停學習。我覺得一切都會好似一個Flow咁樣嚟，唔係我去突出我某一樣去吸引一啲嘢，因為做得一個演員其實你係百變，我就覺得一定要學好自己，做好自己先囉。

Hillary：我覺得每個人都有獨特之處，即係可能，我個樣係比較Baby face啲，或者天真啲，好怕羞咁樣話自己。但我覺得因為喺電影呢個行業，其實有好多可能性，同埋需要嘅人都好多好唔同，咁我覺得希望自己都可以喺呢行入面會被需要。我覺得我嘅賣點比較真性情啲，其實我唔係好多，雖然大家都覺得我有好多偶像包袱，但其實我冇乜包袱，即係我玩起上嚟或者做嘢，其實我都係大癲大肺嗰啲。

Denice雖然係星二代，但入行條路都唔易行。（梁碧玲攝）

做演員，一步登天基本上是沒有，捱出頭來是常識，但後生女最重要當然是青春，如果要捱十年才能獲得一個金像獎提名，你們願意嗎？

Denice：你話10年後先攞到一個，可以有機會被提名，其實我覺得，就算唔提名我揀咗呢行，揀得做演員我都會繼續落去。

Hillary：其實我喺呢一行都唔係一個短嘅時間，但我覺得唔係話為咗攞到啲乜嘢， 而係不停學習，不停去試，同埋做緊自己鍾意做嘅嘢囉，所以我唔覺得係嘥緊時間，或者我要喺度浪費一段時間先可以喺度得到一啲嘢咁樣。

現在兩人是同門師姊妹，或者有一日，會一同發光發亮。（梁碧玲攝）

Hair by Chris Lam

Make up by Kyo Lee

Hillary :

Outfits : The Kooples

Shoes : Christian Louboutin

Denice:

Outfits : Miss Sixty

Accessories : APM Monaco