【詭探前傳．專訪】林鈺洧劉沛蘅夠搶眼　揚言入行預咗捱十年

《詭探前傳》雖然已經播放完畢,而且討論度未算太高,不過卻令兩位「劇壇新人」成功打入觀眾的眼簾,她們分別是飾演朱女的劉沛蘅(Hillary)和飾演夏文欣的林鈺洧(Denice)。

兩人雖然出道的經歷各有不同,Hillary 2008年便以模特兒身份打入娛樂圈,而Denice則是星二代,是TVB 80年代男星林俊賢之女,不過也是近年才全心全部投入娛樂圈,不過兩人卻有共通點,就是同為「劇壇新人」。Hillary比較多經驗,至少拍過網劇,而Denice則完全未接觸過電視劇,只曾在電影客串演出。

左是劉沛蘅(Hillary),右是林鈺洧(Denice),兩人都青春少艾。(梁碧玲攝)

作為一個新手演員,而且要面對秋官鄭少秋、陶大宇這些大前輩,對於第一次拍劇的你們,有否感到困難呢?

Denice:我當然覺得很難,因為我直情冇拍過任何電視劇電影,一嚟就嚟一個挑戰性咁高嘅角色。其實我初頭接嘅時候都非常之覺得緊張,都係一定要不停做好多REASEARCH,睇好多鬼戲,仲要唔係鬼戲咁簡單,係驅魔嘅戲去學佢哋嘅動作。

Hillary:咁我就係有拍過廣告、MV,電影方面就客串多,今次都係第一次一個咁挑戰性嘅角色,咁係做咗好多REASEARCH。同埋喺拍之前,其實導演都安排咗我同其他演員見面,所以拍起上嚟其實都幾順暢,因為溝通咗。

Hillary是土長土長的香港人,2008年以模特兒身份出道。(梁碧玲攝)

在娛樂圈,雖然兩位樣子姣好,但要突圍自己總要有點獨特之處,你們覺得自己的特點是甚麼呢?

Denice:我從來都冇諗過點樣可以喺呢個圈入面突出自己,我淨係成日諗住如果我真係要做一個演員嘅話,最緊要係自己做好個戲做好自己,不停學習。我覺得一切都會好似一個Flow咁樣嚟,唔係我去突出我某一樣去吸引一啲嘢,因為做得一個演員其實你係百變,我就覺得一定要學好自己,做好自己先囉。

Hillary:我覺得每個人都有獨特之處,即係可能,我個樣係比較Baby face啲,或者天真啲,好怕羞咁樣話自己。但我覺得因為喺電影呢個行業,其實有好多可能性,同埋需要嘅人都好多好唔同,咁我覺得希望自己都可以喺呢行入面會被需要。我覺得我嘅賣點比較真性情啲,其實我唔係好多,雖然大家都覺得我有好多偶像包袱,但其實我冇乜包袱,即係我玩起上嚟或者做嘢,其實我都係大癲大肺嗰啲。

Denice雖然係星二代,但入行條路都唔易行。(梁碧玲攝)

做演員,一步登天基本上是沒有,捱出頭來是常識,但後生女最重要當然是青春,如果要捱十年才能獲得一個金像獎提名,你們願意嗎?

Denice:你話10年後先攞到一個,可以有機會被提名,其實我覺得,就算唔提名我揀咗呢行,揀得做演員我都會繼續落去。

Hillary:其實我喺呢一行都唔係一個短嘅時間,但我覺得唔係話為咗攞到啲乜嘢, 而係不停學習,不停去試,同埋做緊自己鍾意做嘅嘢囉,所以我唔覺得係嘥緊時間,或者我要喺度浪費一段時間先可以喺度得到一啲嘢咁樣。

現在兩人是同門師姊妹,或者有一日,會一同發光發亮。(梁碧玲攝)

