《Running Man》潤娥重現少女時代舞步　同李光洙組隊慘變落湯雞

昨日（21/7）播出的韓國SBS長壽綜藝節目《Running Man》邀請少女時代成員潤娥（又譯：允兒）和曹政奭擔任嘉賓，順便宣傳兩人主演的新片《EXIT》。在第一個任務「喝完才能活」中，一眾主持和嘉賓需要以「爭櫈仔」的形式，爭奪桌面上的甜米露，失敗者立即淘汰。《Running Man》節目組播放多首K-pop歌曲，包括少女時代《Genie》、Apink《Mr. Chu》、TWICE《What is Love》等，特別是現場響起《Genie》時，原唱者之一允兒向觀眾展現正宗《Genie》舞蹈，但曹政奭、劉在錫、Haha和梁世燦其後大跳「崩壞版」《Genie》搶鏡，令觀眾笑不停！

少女時代成員允兒和曹政奭擔任《Running Man》嘉賓。（《Running Man》畫面）

允兒重現《Genie》舞步，係咪勾起大家回憶呢？（《Running Man》畫面）

不過「崩壞版」《Genie》似乎仲搶鏡啲喎！（《Running Man》畫面）

究竟允兒係點樣被「崩壞版」《Genie》打敗呢？

+ 10 + 9 + 8

另外，在下一個遊戲中，允兒與李光洙組隊，李光洙用動作表達節目組所出的題目，讓允兒猜出正確答案。不過，或許《Running Man》節目組出的題目非常複雜，就算李光洙用盡方法，表達「在即食麵裡泡飯吃的」時，允兒仍然毫無頭緒，未能猜出正確答案，最終被《Running Man》主持人多次用水槍射擊，允兒慘變落湯雞，認真陰公。

允兒與李光洙組隊玩遊戲。（《Running Man》畫面）

不過允兒一直冇答啱問題，於是被其他人用水槍攻擊。（《Running Man》畫面）

結果同光洙變成落湯雞。（《Running Man》畫面）

允兒濕身受難記