利君雅追擊特首林鄭月娥　網友激讚：良心記者

利君雅現在香港電台助理節目主任。（影片截圖）

特首林鄭月娥今日(23日)與一眾司局長和警務處處長盧偉聰會見傳媒，回應有市民包圍及破壞中聯辦、元朗黑夜事件。席上，前無綫新聞部女記者、現任港台節目《視點31》主持嘅利君雅問到特首「過往零晨4點你都可以出嚟見市民，尋晚成晚你去咗邊呢？」、「噚晚係未就可官警合演嘅大大龍鳳」，由於林鄭月娥未有正面回應，令利君雅十分不滿，並在重申要求林鄭月娥作出回應，間期更表示：「噚晚你瞓唔瞓得著？」喺聽到特首表示「呢個幾月都好擔憂……」嘅答案之後，利君雅繼續追擊「大龍鳳」一事，於台下直言：「你地唔好咁啦，講人話啦」。

利君雅於記者會上「追擊」特首林鄭月娥，並且叫佢「講人話啦」，獲唔少網民讚賞。（影片截圖）

林鄭月娥因未有回應利君雅嘅問題，遭到連番追擊，喺台下直斥「流血喎，睇唔到咩？」‵「噚晚好多人瞓唔到，可唔可以答咗我先。」。（影片截圖）

雖然只係短短幾個問題，但利君雅嘅表現即獲無數網民讚賞，留言如「個問題一針見血, 因為係事實」、「大快人心」、「本日金句講人話啦」不停出現於討論區，而一眾巴打更稱利君雅為真.女神同真香港人。現年33歲嘅利君雅(Nabela Qoser)雖為巴基斯坦裔，但出生於香港嘅佢講得一口純正廣東話，喺香港浸會大學畢業後，曾先後於now寬頻電視新聞台、無綫新聞記者，由於報新聞時表現淡定，加上肯搏肯捱，故深得無綫新聞部高層袁志偉歡心，除安排佢做《六點半新聞》客席主播外，本港少數族裔咚嘅新聞亦大多數由佢負責，不過喺離職無綫前，利君雅曾被派到廣州駐守，當時曾有傳佢係遭無綫流放。2015年，利君雅正式離開無綫並轉投《明報》任記者，不過只係做咗兩年，之後佢就去咗港台做助理節目主任，現為《視點31》主持人。

利君雅係首位香港非華裔中文新聞記者，喺無綫任職記者時，由於肯搏肯捱，故有不少採訪機會。（影片截圖）

利君雅追擊特首林鄭月娥過程