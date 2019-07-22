《復仇者聯盟》系列電影首度缺席MCU計劃　Marvel總裁開腔回應

Marvel Studios日前公布Marvel電影宇宙第四階段的內容，當中包括《黑寡婦》的電影片段、《永恆族》及《上氣》演員名單、及籌備中《雷神奇俠4》、《Marvel隊長2》及《黑豹2》等。 然而影迷最關心的《復仇者聯盟》系列電影，卻首次沒有出現在Marvel新計劃內。如今，Marvel Studios總裁Kevin Feige終於解釋箇中原因。

Marvel Studios日前公布Marvel電影宇宙第四階段完整計劃。（Getty Images）

Marvel電影宇宙第一階段有《復仇者聯盟》、第二階段有《復仇者聯盟2：奧創紀元》、而第三階段有《復仇者聯盟3：無限之戰》及《復仇者聯盟4：終局之戰》，然而Marvel Studios日前在聖地牙哥動漫展公布的第四階段計劃，雖然不乏重磅消息，但《復仇者聯盟》系列電影卻首次缺席。相信大部份影迷對此都感到非常失望，Marvel Studios總裁Kevin Feige證實這就是第四階段完整計劃，並接受外國傳媒訪問解釋有關決定。

《復仇者聯盟》系列電影首次缺席Marvel計劃，沒有被納入MCU第四階段計劃內。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

MCU第四階段是一個新開始

Kevin Feige在出席動漫節活動時，被問到第四階段會否包括《復仇者聯盟5》，他表示這類型的超級英雄電影將不會出現在此階段：「我們今年有一部名為《復仇者聯盟4：終局之戰》的電影，正如你看到，對於大部份角色來說，這很大程度是結局。所以第四階段是一個新開始，而第四階段是重新認識新事物，如你以為你好熟悉的黑寡婦及了解一班新的優秀角色，如《永恆族》及《上氣》。當中舊角色，如雷神及奇異博士將有全新的冒險。」他最後向觀眾承諾，在迪士尼播出的Marvel劇集將會非常壯觀，而劇情亦非大家能輕易猜想得到。

Kevin Feige指出，《Falcon and Winter Soldier》、《WandaVision》及《奇異博士2》等作品將會取代《復仇者聯盟5》。（Getty Images）

Marvel推超級英雄新合作計劃

Kevin Feige在另一場合媒體訪問時再次證實《復仇者聯盟5》並不在第四階段：「我們已經有《Falcon and Winter Soldier》及《WandaVision》兩部劇集，而我們會在後者引入Monica Rambeau，而紅女巫原本的力量，她是可以單獨擊敗沒有軍隊幫手的魁隆。如今她終於可以完全展示她的力量，並且加入《奇異博士2》的陣營，兩位超級英雄將會以非常有趣的方式合作，就好像《雷神奇俠3：諸神黃昏》中的雷神與變形俠醫一樣。」

劇集《WandaVision》將加入由Teyonah Parris（右）飾演的Monica Rambeau。Monica Rambeau曾在《Marvel隊長》出現，但當時仍是小朋友。（Getty Images）

雖然Kevin Feige開腔證實《復仇者聯盟5》不會出現在第四階段，但他卻留了一手，指出：「如果你再回去看我五年前發表的第三階段計劃，任何都可以調整，所有都可以改變。」唯他最後補充：「我們已經商討了一段很長的時間，而且這個設定很好，但總會有變化出現。」未知是否暗示《復仇者聯盟5》仍有機會出現。