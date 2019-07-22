【公子會】蔣雅文爆老公在浴室求婚︰我全身赤裸

現年36歲的蔣雅文（Mandy）近年移居台灣，5年前跟老公朱經雄結婚，身為「文青女神」的Mandy，究竟是如何被求婚的呢？你可能會以為是非常文青式的浪漫，但日前Mandy跟妹妹蔣雅詩上商台節目《公子會》宣傳新書時，竟自爆極奇怪的被求婚經歷。

日前，Mandy和妹妹蔣雅詩上電台節目。（Instagram@yawen_j）

Mandy首先講對朱經雄的印象，覺得對方「好作狀」，因為她其實好怕造作的男生，所以他在她心中一直被扣分。第一句跟Mandy聊天時，男方說︰「我在學校是讀哲學系。」Mandy在節目中就說︰「哲學系對我嚟講，就係你完全聽唔明佢講咩嗰種男仔，而且佢又要好proud of自己讀哲學系呢樣嘢。傾唔夠兩句就想帶出呢個經歷。」所以看來Mandy一開始對他印象不太好，還有第一次見面，男方約她到誠品書店見面，更要她走到某層最入的文學區找他，Mandy話︰「我心諗咩年代啊！」她續說︰「因為佢啲打扮，好似佢個品牌咁樣嘅，有啲復古單車啊，明明好熱夏天三﹑四十度著到，我心諗癲㗎呢條友。」後來慢慢認識，才被對方的「老派」和內在的「老靈魂」吸引到。

Mandy自爆自己被老公求婚的細節令主持人捧腹大笑。（影片截圖）

後來，Mandy爆出當年老公向她求婚的古怪場面。其實男方向她求婚前曾試探過她對在馬拉松比賽終點求婚有什麼看法，Mandy斷然反對，因為她不喜歡在群眾前去做這件人生大事的決定。不知道是否經過這次「調查」，最後真正的求婚竟然是發生在浴室，令Mandy大呼「我寧願佢喺馬拉松終點求婚！」她道出求婚過程，由於她好怕黑，朱經雄卻常常趁她洗澡時把浴室的燈關掉作弄她，求婚的那次也一樣，「咁嗰次佢又想熄我燈，熄咗之後我喺入面鬧啦，喺我講緊啲最粗俗嘅台語嘅時候，咁佢突然之間打開門，喺我全身赤裸，洗濕晒個頭，成身都係泡沫嘅時候，佢喺我面前跪低喎！」引來眾主持大笑，而Mandy指朱經雄明知道她很討厭花灑的水灑到四周濕掉，她續說︰「咁我就話『你閂返度門先啦！』但佢就禁住度門講『你應承咗先啦！』佢威脅我喎。」

Mandy和老公婚後生活較低調，間中也會在社交平台放閃。（Instagram@yawen_j）

Mandy又說︰「雖然佢個樣佢啲眼神好誠懇嘅，佢仲有少少淚光，佢話『你可唔可以嫁畀我？你願唔願意以後同我一齊生活』但係一隻手又用好粗魯嘅行徑推住度門，唔俾我拉埋喎，你要想像一下我全身冇著衫嘅情況之下，我話『你出返去先啦，我陣間先同你傾好冇？』佢話『唔得，你依家就要俾個答覆我』我話『是但啦，是但啦，你畀我沖埋個涼先啦』。」求婚的人生大事竟然是出現在這個「無厘頭」的場面下，真的聽上去也替Mandy感到尷尬！

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