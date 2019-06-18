【公子會】謝安琪爆最初當張繼聰好朋友︰我覺得呢個人都幾多口喎

謝安琪（Kay）和張繼聰是圈中的模範夫妻，雖然已經結婚12年，但依然常常放閃，甜如初戀。當年二人結婚時，更不獲外界看好，但漸漸地走出屬於他們的路，羨煞旁人。日前，Kay於森美和火火的主持的商台節目《公子會》大談愛情，透露對張繼聰的第一印象，竟然曾以為對方是同性戀？

張繼聰和Kay今年年頭慶祝結婚12週年，sweet爆！（Instagram@louischeung2013）

覺得跟張繼聰「點解咁夾嘅？」 原來一切不是偶然

Kay在節目中講到，當日明明是黃昏有頒獎禮的記者會，但call time卻安排了在下午，地點在半島酒店，然後跟張繼聰下午茶茶聚，主持人都懷疑是否他跟公司「夾埋」？跟張繼聰初初見面時，她覺得跟對方講的話題「好夾」，自己講到什麼，對方都會話︰「我都好鍾意啊。」講到經典電影《慾望號街車》，因為讀翻譯的Kay曾經接觸過，而張繼聰也曾演過這戲的舞台劇，志趣相投下，Kay覺得︰「嘩，同呢個人咁夾嘅，好似講咩都全部好夾咁。」不過，原來結婚後張繼聰跟老婆坦言，自己其實有事先做過research，做過功課，跟她說︰「你覺得嗰日好夾，其實我有夾過吓啲嘢。」原來張繼聰有精心設計過呢，當然也要二人有緣份才能成就這段姻緣。

Kay在節目中自爆，一開始覺得張繼聰「幾好笑」，風趣幽默，又好似什麼都懂，可以教她好多。（Youtube截圖@Hong Kong Toolbar）

謝安琪一開始以為張繼聰是gay？ 將他「friendzone」

主持火火接著問Kay，是否當時已經感覺到張繼聰對自己有意思？Kay直言︰「唔係啊，我淨係覺得呢個人都幾多口喎！」笑言只是覺得對方「幾好傾」，但未對對方有感覺，心裏開心「終於識到第一個朋友喇！」但Kay這時大爆︰「因為我覺得佢咁好傾呢，其實我有懷疑佢係gay嘅，因為我真係覺得第一次同佢傾偈，佢全部都話『係啊，我又係啊！我都係喎！』我一開始係誤會咗嘅。我初頭幾次同佢做嘢見面，我都以為佢係gay嘅。」仲話第一次見面後，將對方「friendzone」了，更當他是「閨蜜」！而且覺得對方走路有時「有啲beat」﹑走路又帶風，更有點「姿整」，直言可能因為對方練到大大隻隻，但說話又有點cute，有反差，而令她誤會。火火總結︰「鍾意一個女人都會失控嘅！」

原來張繼聰是Kay在娛樂圈第一個朋友呢！（Youtube截圖@Hong Kong Toolbar）

主持森美和火火分析，覺得有時喜歡一個人，就用一種較易接受的方式去接近對方，有時太「chok」的樣子，自己跟對方都會被嚇怕，所以有時男生可能會用一個較為「同性」一點的形象去「進攻」，營造親切感。男生們，又上了一堂啊！

點擊下圖重溫謝安琪和張繼聰的愛情之路︰