Angelababy回應機場被保安捉手臂推住行短片瘋傳：互相理解就好

Angelababy（楊穎）在內地人氣高企，雖然一直飽受各種爭議，不過微博依然坐擁過億粉絲，走到哪裡都成為大家追捧的焦點。今日（23日）微博流傳一段Angelababy在人群中疑似被保安捉住手臂推她向前行的短片，引起眾人熱議。

視頻中，機場保安疑似抓著Angelababy的手臂，推著她向前走，期間在Angelababy另一側的經理人橘子連忙制止該保安：「別推她，好嗎」，之後立即用手撇開對方的手，護著Angelababy，保安也隨即回應：「我沒推她，怎麼啦，我在保護......」，而Angelababy也擺手示意，平息事件。其後周圍一直有聲音此起彼伏地說「別推她」，但該名保安卻一改口風答道：「我推什麼啦」、「推什麼啦」，走在後面的粉絲以及旁邊的工作人員都拉著這名保安的手制止，場面混亂。

保安回應的態度被網友鬧爆，指責他不專業，沒有做好安保工作。（微博@星探扒皮）

事件傳開之後，有不少網友留言指責該名保安：「這保安怎麼回事？什麼叫我就推她怎麼了，她哪得罪你了，你推她就是理所當然」、「粉絲那麼誠懇地說別推她，好嗎，保安還好意思那樣說，什麼態度」、「保安應該維持秩序，做好安保工作就行，幹嘛帶情緒言語懟人（串人）」等等。

而Angelababy也在微博寫到：「可能是天太熱了，大家都上火吧，降降溫，互相理解就好了。」在文中貼出多個落雨的sticker，希望息事寧人。

Angelababy現身上海機場，遭大批粉絲攔截，她熱情同大家打招呼、簽名。（VCG）