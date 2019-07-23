【怪奇物語】48歲Cara Buono劇中曬好身材　靠泳裝Look色誘Billy

Netflix原創劇集《怪奇物語》（Stranger Things）第三季於7月4日，不少劇迷已經煲完第三季，相信大家都知道結局留下很大的伏筆，開拍第四季的機會很大。據外國傳媒報道，在劇中飾演Hopper的David Harbour合約簽到第4季，亦有傳媒公布最新的拍攝日程，指《怪奇物語》第4季預計在今年10月開拍，惟Netflix未就此回應。劇集上架短短4日已有4千萬人收看，打破該串流平台的收看次數記錄。

傳聞《怪奇物語》第4季預計在今年10月開拍。（劇集海報）

前兩季不起眼角色戲份增

說回今季，演員陣容除了有搶眼新角色加盟，亦較大篇幅描寫過往兩季不起眼的角色，而Max的哥哥Billy（Dacre Montgomery飾）及Mike的媽媽Karen（Cara Buono飾）在今季都非常搶眼。Billy在劇中擔任泳池救生員，而已婚的Karen就經常相約幾位闊太們到泳池曬太陽及游水，兩人除了眉來眼去，Karen更疑似色誘Billy，令男方向她提「約砲」。早前Netflix在官方Facebook上載了Cara穿上80年代貼身超高衩運動褲跳健身操的宣傳片段，吸引大批網民留言大讚Karen身材Keep得非常好！

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Cara自家修身方式：走路、練瑜珈、跑馬拉松

現年48歲的Cara Buono在今季都有不少性感演出，首集就以泳衣上陣，雖然只是One piece泳衣，但低胸貼身及高衩的剪裁將其身材表露無遺，稍微有些少贅肉都好難駕馭得到。較早前她接受外國傳媒訪問，曾被問到如何保持美好身段時，她透露自己一向都堅持健康的生活方式，除了飲食清淡，亦會透過充實的生活來保持苗條的身材。熱愛運動的Cara直言堅持多元化的鍛鍊方式，經常都會探索不同種類的運動或健身訓練，這樣做運動的話就不會覺得無聊：「這種混合方式令我非常有動力進行訓練。」至於健身習慣，她坦言自己很喜歡走路，基本上去哪裏都會走路，更會練習瑜珈和跑馬拉松。另外，最重要的原因就是自己是一位母親，這個身份令自己和身體極為忙碌，同時提醒自己要保持健康才能看着女兒成長。

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