【收視滯後報告】星期日收視跌至個位數　遊行示威直接有影響

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是7月8日至7月14日。首先要恭喜《白色強人》，結局篇收視錄得30.7點，第25集大結局更取得32.1點佳績，為該劇開播以來最高收視一集，全劇平均取得28.6點收視，暫列2019年第二線劇集最高收視第二位（第一位是《鐵探》的28.85點）。

《白色強人》成績相當好。（劇照）

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+ 10 + 9 + 8

至於另外兩套劇集，《愛•回家之開心速遞》跟上星期一樣，都是26.8點，而《好日子》則有少許回升，錄得23.5點。

《好日子》暫時未算好高。（劇照）

不過，大家最關心的話題，當然是香港社會現在一連串的社會活動究竟會否對TVB的收視有所影響，不少網民於網上發出抵制TVB活動，包括罷睇、罷用TVB落廣告的品牌以及到TVB的活動「撐場」。

根據消息透露，於這個收視報告的周期中，83台無綫新聞台在星期一至六2200時段的收視只有平均1-2點的收視，但在星期日7 月14日的這個時段，當時正時發生沙田遊行後，於新城市廣場繼續發生衝突，TVB 83台最高有10.7點收視，證明不少人轉台過去83台收看新聞。所以，TVB在14號的晚上2230播放的《識玩旅行團》收視只有8.3點，而在再早一星期的星期日7月7日，《識玩旅行團》收視只有9點，TVB 83台無綫新聞台於2130的收視是13.9點，是83台於2019年最高收視的一個時段，當時正在播放示威者的九龍區大遊行。

由此可見，香港的社會活動的確影響了TVB翡翠台的收視，不過其實對TVB是否真的有很大影響呢？翻查再早一星期日6月30日的《識玩旅行團》收視，有12.8點，在遊行新聞的搶焦下，《識玩旅行團》在之後的兩星期平均跌了大約4點，但83台無綫新聞台卻升了接近9點，社會活動甚至令更多人收視TVB，只不過不是在翡翠台。

年逾五旬、有「翻版林兆波」之稱的江先生繼九龍區遊行，再次高舉約三米高的十字架。(李穎霖攝)

沙田遊行圖片：