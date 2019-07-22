【元朗黑夜】YouTuber大J為香港發聲被力讚　網民：取代達哥

花名大J的香港YouTuber，在今日較早時段，於facebook發出感言，指自從6月頭因逃犯條例修訂引出的一連串事件後，香港不斷發生大大小小不公義事件，有人為保住自己飯碗，而一直不發聲。不過，他呼籲一些有知名度的YouTuber，不可以再沉默！

大J有70多萬的YouTube訂閱。(facebook@大J)

他在facebook指：「經過政府一再無視民意，市民喪生，警方選擇性執法... 同埋琴晚既元朗恐怖襲擊事件，你仲可以保持中立？你仲可以唔利用自己既影響力，去做D野？！

琴晚我12點完左直播之後，一路睇新聞直播一路留眼淚，睇住中環D警察對年輕人一槍接一槍咁開；元朗黑幫無差別打人，老人家打，大肚婆又打！睇住個抱住BB既媽媽嚇到尖叫，爸爸跪低求D黑幫唔好打！

香港YouTuber，如果你見到呢D畫面之後，仲可以為左少少既錢，而埋沒自己良心既，恭祝你財運亨通，繼續發財。

如果你係因爲同現有公司合約，或公司不容許你發聲既，而你係想發聲既，同我講，如果有解約金要俾既，我幫你俾！

上網睇YouTuber既觀衆，大部分係小朋友同年青人。

我地係有責任做正確的事，將正確既思想傳達落去。」

YouTuber大J在facebook發言。(Facebook@大J)

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即睇更多昨日元朗發生的衝突！

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他的發言，在網上激起千重浪，不少人大讚他是香港YouTuber清泉，指他比起其他YouTuber更勇於為香港發聲，大J曾於YouTube上留言回應：「自從6月頭開始我係YouTube、Facebook、Instagram公開表態之後，已經有好多中國資金既客戶停止同我合作，當中包括實體產品，手機遊戲等等既宣傳工作。連帶原本已經傾好晒但忽然被取消既工作，保守估計我損失應該超過6位數字。」他反問批評者：「博上位？你博俾我睇下！」