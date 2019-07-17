【沙田遊行】TVB綠葉鄭家生單拖挑機　喝停示威者：搞到香港亂晒

因為一條逃犯條例，最近香港發生多次遊行示威，示威活動延至沙田，日前於新城市廣場發生騷亂事件，警方和市民都有多人受傷。這兩日，都有不少市民前往新城市廣場要求商場的物業管理員交代當日事件，並且圍着商場保安。TVB金牌綠葉鄭家生在今日傍晚時間經過新城市廣場，目擊保安被圍經過，上前喝止市民，不過卻被市民者反過來罵他是「茄哩啡」。

沙田新市城被示威者圍。（資料圖片）

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《香港01》致電鄭家生了解事件，他指自己做完gym後經過新城市廣場，發現一班人圍着商場保安，便上前喝前他們：「佢哋（市民）圍住啲保安要人交代，交代啲乜啫，電視都影晒喇，嗰日我喺電視了解事件（7月14日），其實乜都影晒喇，啲人都唔通氣，恃住人多就圍人、靠惡，唔講道理。」鄭家生更表示，他見到一名年青人，在現場不停叫店舖落閘，他指：「當自己指揮官啊？人哋唔使做生意咩！」

鄭家生與市民互罵。（網民片段截圖）

鄭家生指示威者搞亂香港。（資料圖片）

鄭家生表示現在香港太亂，再這樣下去香港會散，他說：「而家啲人都好離譜，搞到香港亂晒，係咪要令到解放軍落嚟，美國佬咪開心囉。我去到班人面前，叫佢哋唔好圍，佢哋就係咪鬧我，話我茄哩啡，我咪話：『你打我囉！』佢哋緊係唔敢喇。其實咁樣落去大家都死，我覺得呢班人應該靜一靜，呢班人都係搞事，和平示威啲人都散晒喇。」