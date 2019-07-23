傳朱千雪擲1,200萬買跑馬地豪宅：最近是做了個投資！

朱千雪上月宣布與拍拖5年的醫生男友吳昆倫（Justin）於5月已入紙註冊結婚，更有傳她已拋售手上多個的香港物業套現8位數字，繼而與未婚夫移居新加坡。不過最近就有消息指，千雪以自己名義豪擲約1,200萬購入一個位於跑馬地、約600呎的山光苑單位，她接受《香港01》記者訪問時並無否認：「最近是做了個投資，謝謝關心！但呢個係私人投資，所以細節都唔講太多啦。Thank you！」

佢哋早前更遠赴愛爾蘭影婚照！（Instagram@tracytschu）

朱千雪原來係「磚家」？

早前有報道指千雪在19歲時已獲父親送贈位於小西灣藍灣半島同愉景灣兩間豪宅，至近年已累積入手7個物業。據知千雪已售出當中4個，共套現逾3000萬元，合計賺了2300萬，對買磚頭非常有心得。但近月香港政局動盪，市民對樓市價格或有隱憂，對於今次仍然在香港投資地產，千雪稱有與未婚夫以及家人商量過：「都明白所有投資都有風險，但係我哋都有考慮過唔同因素先會決定！」

山光苑位於跑馬地, 山光道22-24號，樓齡45年。（Google Map截圖）

千雪BB何去何從？

問到千雪是否會如傳聞所指在將來會與未婚夫定居新加坡一事，千雪稱：「暫時都係諗住留喺香港。」雖然千雪近年鮮有在幕前演出，但其實她與無綫亦有合約，而工作方面仍待公司安排。

原來千雪BB對上一套劇已經係《踩過界》喇：