【頭條新聞】開播30年第一次「添食」 曾志豪：監製星期一先決定

因為有大批市民反對《逃犯（修訂）條例》而掀起的政治風暴，自今年6月開始，一直沒有緩和跡象，反而因為多次嚴重警民衝突，以及行政長官林鄭月娥和警務處處長盧偉聰部份公開言論引起市民不滿而持續升溫。

香港時局動盪，很多市民都轉去收看新聞及時政節目，除了無綫新聞台（83台）收視破雙位數外，1989年首播、以諷刺時弊聞名的港台電視31皇牌節目《頭條新聞》亦人氣高企，早前一集由羅啟新演繹的二創MV《老年陷鄭》，瀏覽率更創新高。《頭條》向來都有固定集數，本季最後一集已於上周五（19/7）播出，不過今天（23/7）其官方fb專頁發帖，「宣布撤回......最後一集嘅決定，今個星期五，不見不散！」後接3個Hashtag：#原來講撤回都唔係咁難啫、#人話亦唔難講、#香港加油 ，意味這個節目首播30年來，首次在一季播畢後臨時決定延遲「唞暑」。

羅啟新改編的《老年陷鄭》，歌詞好啜核。（影片截圖）

「撤回」與元朗黑夜有關

「我做咗呢個節目十幾年都冇試過突然話要繼續拍！」《頭條新聞》主持人之一「小豪子」曾志豪說，是監製星期一（22/7）才臨時決定「添食」。他續指，節目組向來有個笑話，今次不幸言中。「我哋圍內成日都講笑，話每次去到節目要唞暑嘅時候，香港就會發生大事。今季上星期五播咗最後一集，點知星期日就發生元朗打人單嘢。」問到今次突然「撤回唞暑」是否因為「元朗黑夜」，曾志豪說：「其實冇講到咁白，但我覺得肯定係同呢件事有關，我哋幾個（吳志森、羅啟新等）收到通知之後，就已經有個共識（要繼續做）。」

大帥（吳志森飾）同徐副官（曾志豪飾）大受歡迎！（頭條新聞facebook）

由於事出突然，港台電視31亦一早安排《鏗鏘說》於《頭條》原有時段（周五晚上8時）播放，所以今次臨時「添食」，監製廖慧玲需要和其他節目的製作團隊協調，曾志豪透露暫定多拍3集，但其中一集因為他另有工作在身，而無法參與錄影。他又指，現時《頭條》的製作模式，是逢星期四構思內容，星期五播出，盡量緊貼時局發展。