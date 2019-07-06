【頭條新聞】羅啟新二創《愛情陷阱》　網民激讚：100分都唔夠畀

每當社會問題嚴重，總能激發起大家「二次創作」的創意！由香港電台電視台製作，吳志森、曾志豪、羅啟新主持的節目《頭條新聞》近期非常出位，其節目在YouTube的點擊率頻頻創新高！繼6月21日播放的第十三集「Sing 阿彌陀佛to Police」創下一天18萬的播放次數之後（截至今日己超過51萬播放次數），今集（第十五集「譴責暴徒」）又打破紀錄，在上載影片至YouTube頻道一日，其播放次數已經超過30萬，有望打破第十三集51萬的總收看次數。

大帥同太后（吳志森飾）、小李子同徐副官（曾志豪飾）最近好受歡迎！（影片截圖）

《老年陷鄭》歌詞超啜核

繼第十三集一夜爆紅的《一人掟磚會受傷》（原曲為《一人有一個夢想》）以及「桃反條脷」之後，由羅啟新擔大旗的環節「MY TV SUFFER」成為了觀眾最期待的環節之一！而今次他又再發揮改詞的小宇宙，將近期因為參與撐警集會而受到高度關注的譚詠麟名曲《愛情陷阱》改歌詞重唱，「二次創作」成為新歌《老年陷鄭》，內容主要是明嘲暗諷近日於香港發生的衝突，而且歌詞相當啜核獲網民大讚，其中一位網民更稱：「羅啟新今次真心100分都唔夠比（畀）！」

跟住一齊唱：

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羅啟新：「嬲到搣碟咁極致！」

其實無論是《老年陷鄭》還是《一人掟磚會受傷》都不是羅啟新獨力去改動的，是與一位年青導演共同創作，羅啟新接受《香港01》記者訪問時謂：「咁樣就可以有齊兩代人嘅觀點同想法。」至於今次以撐警集會和佔領立法會為改詞的目標，再以《愛情陷阱》為改編對象，羅啟新稱有三個理由：「首先係因為我想搵返一啲自己本身都熟悉嘅歌，第二係因為譚校長撐警，啲粉絲仲要搣碟嬲到咁極致！加上立法會嘅『空城計』好似陷阱，所以揀呢首歌。」

重溫第十三集嘅「桃反條脷」：

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