前晚 (21日) 元朗西鐵站的市民遭到大批白衫人手持木棍、籐條、甚至鐵通等暴打，被白衫人無差別地攻擊，就連於現場採訪的記者亦被打傷。期間，有市民多次打999報警，卻打不通又或是遭到cut線，即使成功報到警，但警察卻在接報逾半小時後才到場，令人質疑到底警察是否有盡到保護市民的職責？香港市民均對今次血洗元朗一事感到痛心疾首，當中包括歌手韓子亮 (TL) 。有傳TL是江湖二代，其已故父親是有背景人士，與元朗圍村以及社團人士關係千絲萬縷。

韓子亮叫叔父們打埋佢。(tl_hon ig截圖)

TL在血洗元朗事件發生後，於他的IG post了ig story抒發感受，兼且公開了多段有關白衫人於出發打人之前的片段，並聲稱自己的立場，大義滅親，還嬲到爆粗。那些片都是近距離影的，仿如置身於白衫人當中。

TL的留言聲稱：「好想喊，香港搞成這樣！睇到啲片好心痛！雖然生於這個家庭，但真的不能認同，uncle見到我麻煩打埋我，可以unfriend我！」、「對不起不能認同你們」、「求求各位不要這樣 @不想出賣的」、「唔希望再見到血腥事件 @我大把絕密片段好恐怖」、「不是出賣你們，如果我爸爸在生的話，我一定說服不要這樣做」、「如果要我認同你們的做法，以後娛樂圈的事不用幫我，我只會靠自己，X你老母」。他還表示有內幕消息，提醒大家不要在7月28日到元朗、屯門、天水圍以及將軍澳。網民都紛紛留言叫他自己要小心。

《香港01》以短訊向TL求證和了解他的IG story有關內容，可是他並未有回覆。

TL表示自己仍有好多絕密片刻未曝光。(tl_hon ig截圖)

點擊下圖逐格睇韓子亮喺IG story聲稱會公開嘅絕密片段：

+ 21 + 20 + 19

以下就係「元朗黑夜」當晚白衫人暴打市民嘅相片：