【我們長大了】大S拒讓子女入娛樂圈　背後暗藏暖心原因

現今愈來愈多藝人都不反對或鋪路讓「星二代」們加入娛樂圈，例如會帶他們上綜藝節目或參選選秀節目比賽等，好似湯鎮業一對孖仔湯君慈﹑湯君耀﹑龔慈恩女兒林愷鈴﹑巫啟賢女兒巫詠歡…...不過對於這個現象盛行，台灣藝人大S（徐熙媛）就非常抗拒，在節目《我們長大了》講到明絕不會讓小朋友加入娛樂圈，背後原來暗藏一個暖心原因。

大S在節目中講到明唔會讓小孩入娛樂圈。（《我們長大了》微博圖片）

就在內地綜藝節目《我們長大了》的最新一期中，火箭少女101成員傅菁就為年少時沒有多學習一事感到非常後悔，感嘆自己成績不太好，導致現在要用更多時間去學習，這一段過程她中過得非常辛苦：「有麼好的條件我不好好地學，然後反倒現在要花更多的時間更多的精力更多的金錢去花在學習上。」而在旁的大S紛紛點頭似乎非常認同，亦因為自己好早就加入娛樂圈，明白傅菁的心情：「我也是進了演藝圈之後，就覺得很羨慕那些學習很好的人，因為我們太早就出來工作了。所以我現在就覺得我的孩子得絕對不讓他進演藝圈，我一定要讓他自由自在地過他自己。」相信她是要小朋友讀完書後再好好選擇自己想做的事。

大S同汪小菲育有一子一女。（大S微博圖片）

大S只想小朋友好好學習成長。（鬼馬天王周星星微博圖片）

雖然有不少網友都讚同她的想法，不過亦有網友就質疑她這一翻說話，認為她根本就違背了讓小孩自由自在地做自己，意指小朋友假若年少時一心想入娛樂圈，而她又講到明拒絕，那豈不是不能過得自由自在呢？另外，有人就表明一般講這一些說話的藝人，最后小孩都是進入娱樂圈的，到底最後會不會成真我們就拭目以待。