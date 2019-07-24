言承旭孖內地女星沈月拍新劇　初代道明寺與新版杉菜共譜戀曲

改編自日本漫畫《花樣男子》的台灣偶像劇《流星花園》可謂是一代人的回憶，當年在兩岸三地掀起熱潮，之後日本、韓國以及內地也陸續翻拍劇集，捧紅了不少明星。

日前，台版「道明寺」言承旭與2018年版「杉菜」沈月的新劇《交換吧運氣》於22日開機，兩人相差20歲，「跨越時空」的道明寺與杉菜上演愛情戲碼，令不少網友驚喜，在網絡熱烈討論。

《交換吧運氣》於22日舉行開機儀式，預計拍攝80日，正在拍攝電影的言承旭未有出席。（微博@交換吧運氣）

42歲的言承旭近年將工作重心轉移內地，除了拍攝電視劇，還參加不少綜藝節目。而22歲的沈月因出演校園網劇《致我們單純的小美好》而走紅，清純、甜美的形象深入人心，合作的男星個個都高大靚仔，好似胡一天、王鶴棣、熊梓淇，如今再到言承旭，堪稱「男神收割機」。

其實兩人今年曾於內地綜藝節目《王牌對王牌4》中「交過手」，重現道明寺與杉菜「雨中分手」的經典場面，期間全情投入，更潸然淚下，令在場的嘉賓同觀眾都非常感動。

兩人傾情演繹「雨中分手」情節。（《王牌對王牌4》截圖）

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《交換吧運氣》改編自漠兮同名小說，由台灣導演林子平執導，以時尚設計圈為背景，男主角陸星成、女主角童小悠在一次意外親吻下，交換了彼此的運氣，兩人成為他與她生命中不可缺少的一部分，陸星成由眾星捧月到身敗名裂，童小悠則由衰神附體變一夜成名，劇情將圍繞他們之間展開一段愛情故事。

言承旭將出演陸星成一角，沈月將扮演童小悠。（微博@交換吧運氣）

見到兩人合作，網友們有紛紛表示期待，「這個組合挺有看點」、「很驚喜的組合」、「兩人外形真的很搭（好襯）」，也有網友建議「既然是關於時尚圈，希望服化組可以走點心（用心）」等。