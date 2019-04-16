【減肥】沈月減走包包面全靠去水腫餐單　餐前仲要食一種食物撐胃

內地演員沈月，憑一齣《致我們單純的小美好》走紅，之後在內地版《流星花園》飾演女主角杉菜，雖然沈月身形小巧，但也有很多女孩子的通病，包括包包面及水腫腳，所以在減肥之餘，更著重去水腫，原來她有私人的低熱量餐單，有效纖體及去水腫，以下為大家提供她三餐餐單，要瘦身就是如此簡單。

沈月跟足減肥餐單，即時去水腫及減走包包面。（IG圖片）

沈月纖瘦得來很有仙氣，出道不久即成為宅男女神。（IG圖片）

若然大家有留意沈月的自拍照，不難發現她拍照時往往會避開下半身，原來她一直有水腫問題，怕拍照不好看。但近日她卻在綜藝節目，大晒纖瘦美腿，日子有功，終於解決了困擾多時的水腫問題，她更不介意分享自己的纖體去水腫餐單。

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沈月雖然高顏值，卻受到水腫困擾，每朝要喝美式咖啡。（IG圖片）

以下是早午晚餐食譜：

早餐：沈月表示雖然自己不喜歡喝咖啡，覺得很苦，但她仍堅持每朝喝一杯美式咖啡，另加兩粒雞蛋，其中一粒去走蛋黃，之後會吃一個橙，中和之前咖啡的苦澀味。

午餐：自製便當，蝦仁、腸仔配以少量紫米飯，另一格則有青瓜及士多啤梨。在享用正餐前，沈月會先吃生的小紅蘿蔔，以增加飽肚感，而餐與餐之間，會以一包堅果作為小食。

晚餐：5時半開始吃晚餐，海苔碎、水浸金槍魚、青瓜捏成的雜糧飯糰。