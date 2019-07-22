【七月與安生】沈月陳都靈都係大學校花　美女基因來自靚媽媽

內地劇《七月與安生》啟播，兩位女主角陳都靈及沈月，分別飾演好姊妹七月及安生，二人角色性格一個乖巧文靜，一個活潑反叛，因為同時愛上男生家明，令二人命運起了翻天覆地的變化。由於陳都靈和沈月都是顏值甚高，二人均是出道不久即當上女一，觀眾難免將二人作出比較。

沈月飾演好動反叛的安生。（劇照）

陳都靈飾演文靜乖巧的七月。（劇照）

沈月現年22歲，是湖南師範大學新聞系校花，在2017年擔正演出內地劇《致我們單純的小美好》而爆紅，去年演出內地版《流星花園》的杉菜，身形嬌小，笑容甜美是她的必殺技，至今年的《七月與安生》，飾演安生一角。至於陳都靈現年25歲，是南京航空航天大學校花，在2015年電影《左耳》飾演李珥而為人熟悉，在2017年的電視劇《求婚大作戰》，飾演吉恬恬一角，在《七月與安生》飾演七月，文靜乖巧外貌，角色仿如為她度身訂造。

沈月憑《致我們單純的小美好》一炮而紅。（沈月微博圖片）

+ 5 + 4 + 3

陳都靈、沈月演出的《七月與安生》，比起電影版的馬思純及周冬雨，多了一份貼地的親切感，相信會帶給劇迷截然不同的感受。不過由於陳都靈和沈月各有捧場客，二人同框難免被比較，而沈月160cm的身高，比起168cm高的陳都靈，確實是矮了一個頭，有網民用二人身高差距來擊沈月，也有另一班網民，指陳都靈外貌疑似後天進化，不及沈月的純天然，最後連二人媽媽也用來比較，說沈月媽媽跟沈月仿如餅印，而陳都靈媽媽也屬於美女級數，二人比拼至今仍是平手，看來要劇集播畢後，二人才能分出高下。

陳都靈曾演出電視劇《求婚大作戰》。（陳都靈微博圖片）