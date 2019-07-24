【包青天再起風雲】TVB拍親古裝劇都穿崩　公孫策驚變「未來人」

由譚俊彥、曹永廉和張振朗主演的無綫（TVB）劇集《包青天再起風雲》正於翡翠台晚上黃金時間熱播。在昨晚（23/7）一集中，包拯（譚俊彥飾）一行人解決完高昌「花蝴蝶」事件後，便返回開封履新，展開一系列的查案故事。

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不過，第二集最大的亮點並非「花蝴蝶」事件和包拯正式成為開封府尹，而是劇集驚現「未來人」。一行人踏入開封府時，展昭（張振朗飾）便向公孫策（曹永廉）問為何堂上有三頭鍘刀，公孫策即解答三頭鍘刀專鍘不同人：「龍頭鍘」專鍘無道謀逆的皇親國戚、「虎頭鍘」專鍘貪官污吏、「狗頭鍘」專鍘刁民惡霸，而包拯更有先斬後奏的權力。

而這個場面便是隱藏了公孫策是「未來人」的線索，點擊下圖重溫這個畫面：

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北宋地圖驚現「北宋」字眼

相信各位觀眾都好清楚《包青天再起風雲》以至所有「包青天」故事都發生在北宋，而昨晚一集的畫面中，公孫策手持的地圖便明顯寫着「北宋」二字，若非劇組製作粗疏，便是公孫策知道大宋未來會偏安江南，明白到後來史學家將靖康之難發生前後的宋代分為「北宋」和「南宋」。

「公孫策」曹永廉手中的北宋地圖驚現「北宋」字眼，犯下「有趣」的低級錯誤。（TVB《包青天再起風雲》畫面）

北宋時人稱首都為「東京」

另外，公孫策向展昭解釋開封府架構時，稱「汴京，大宋首都」，但是北宋時人不會將首都開封府稱為「汴京」，只會稱之為「東京」，金國滅北宋後才把開封府改為「汴京」，所以整段戲都好有時空穿梭的感覺。