【包青天】成人版有大膽情節　前體操港隊成員演出風流展昭

無綫熱播劇集《包青天再起風雲》，由譚俊彥及張振朗分別飾演包拯及展昭，劇情在查案之餘，亦加入了不少輕鬆情節，跟以往的《包青天》作品大相逕庭。歷代展昭中，無可否認最有型有款一定是何家勁版本，其後還有呂良偉、黃日華，但原來有一個三級版展昭，由前無綫藝員林偉健飾演，在認真調查奇案時，亦加入了香艷情節，讓人不禁發出會心微笑。

譚俊彥在《包青天再起風雲》，演出包拯一角。（劇照）

張振朗在《包青天再起風雲》，飾演南俠展昭。（劇照）

靚仔正氣，武功高強的展昭，是包大人的左右手，官職為御前四品帶刀護衛，在劇集中每逢有動作場面，都是由展護衛出場，而展昭的受歡迎程度，基本上是開封府之冠，而他跟錦毛鼠白玉堂，更是惺惺相惜，亦敵亦友。在眾多包青天的影視作品中，竟然有一齣是顛覆傳統，展昭會跟女扮男裝的白玉堂結婚，而且展昭還不時流連煙花之地，當中不乏成人情節，睇到觀眾嘩嘩聲，只能讚句本地電影製作人的無窮創意。

何家勁演出的展昭，是歷代版本中公認最靚仔神似。（劇照）

下圖有《展昭艷史》精彩畫面：

+ 14 + 13 + 12

該部三級包青天作品是《展昭艷史》，顧名思義，講述南俠展昭風流一面，由前無綫藝員林偉健演出，而白玉堂由日本女星齊藤真奈美上陣，一貓一鼠卻非死敵，而是一對恩愛夫妻。片中林偉健不時要脫掉衣服，上演多幕床戲，無疑是歷代展昭中剝衫最多的版本，更讓人驚訝是他Fit到爆裂的身材，皆因林偉健在入讀藝訓班前，曾是香港體操隊成員，在1978年及1982年有份參加亞運會體操項目，跟中國體操王子李寧同場。

林偉健在《展昭艷史》中飾演展昭，走詼諧搞笑路線。（Youtube影片截圖）

林偉健在1998年開始拍攝多齣三級電影，包括有《玉女聊齋》、《滿清十大酷刑之赤裸凌遲》、《金瓶梅》等，而《展昭艷史》就是1999年的作品，雖然有成人情節，但製作可說相當認真，還有不少是耳熟能詳的奇案，包括「烏盤案」、「花蝴蝶」等，比起認真到暈的《包青天》劇集，這齣「少少鹹，多多趣」的成人小品，更加讓人受落。