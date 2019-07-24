【包青天再起風雲】張振朗版展昭被批太削？　其實5子都是肌男！

由譚俊彥、曹永廉、張振朗、胡定欣以及姚子羚等主演的無綫劇集《包青天再起風雲》於前晚（22日）正式啟播。劇集故事節奏明快，有別於以往的無綫劇，《包青天再起風雲》於第一集下半段已經入肉開始查案！不過劇集還是播放初段，觀眾對劇集仍持觀望態度，而討論度最高的，仍然是對於「開封七子」－包拯、展昭、公孫策、王朝、馬漢、張龍、趙虎的選角方面。當中有不少網民都認為由張振朗飾演的展昭過於瘦削，甚至認為飾演包拯的譚俊彥比他更高大威猛。

咁睇，展昭又真係好係弱咗少少。（劇照）

展昭、王朝、馬漢、張龍、趙虎，五子全部都係大隻仔！

學周星馳話齋：「西裝只係表面嚟㗎啫，裡面一樣係胸肌呀，腹肌嗰啲咁嘅嘢嚟嘅。」其實拍古裝，絕大部份時間都穿著厚實的衣服，的而且確抹殺了一班演員的操肌成果。以張振朗為例，穿上古裝的他的確看起來較為瘦削，但其實脫下上衣之後，他是一個不折不扣的肌肉男，都係胸肌腹肌嗰啲嘢嚟！不單只張振朗是肌男，其實李嘉飾演的王朝、譚坤倫飾演的馬漢、李日昇飾演的張龍、以及黃耀英飾演的趙虎，實際上全部都是「禾桿冚珍珠」！

張振朗（展昭）：

李嘉（王朝）：

譚坤倫（馬漢）：

李日昇（張龍）：

黃耀英（趙虎）：