裵珍映期盼CIX超越Wanna One　渴望與姜丹尼爾台上碰頭

韓國新晉男團CIX今日（24/7）推出首張迷你專輯《HELLO Chapter 1. Hello Stranger》，並舉行出道Showcase正式出道。五位CIX成員，包括Wanna One出身的裵珍映（又譯：裴珍映）、前YG娛樂練習生，曾出演《MIXNINE》和《YG寶石盒》的BX、前Cube娛樂和YG娛樂練習生昇勳，還有龍熙和炫晳一同與當地傳媒見面，並表演主打歌《Movie Star》。

韓國新晉男團CIX今日正式出道。 （Viu《K1頭條》提供）

裴珍映今年一月完成Wanna One一年半使命，今次以CIX成員身份重新出發，裴珍映坦言有壓力，不過他希望可以展現自己新的一面，又想用Wanna One的經驗，為CIX帶來好的影響，他更希望CIX可以成為像Wanna One，甚至是超越Wanna One的組合。

CIX成員裴珍映出身自男團Wanna One （Viu《K1頭條》提供）

問到Wanna One成員有否送上祝福，裴珍映透露獲NU’EST成員黃旼炫祝賀再次出道，並稱裴珍映非常努力，所以會漸入佳境。Wanna One另一位成員姜丹尼爾將於明日（25/7）以個人歌手身份再次出道，裴珍映相信對方非常用心準備出道，又希望能在舞台上與姜丹尼爾見面，互相照耀之餘，亦希望雙方取得比以往更好成績。

裴珍映透露獲得黃旼炫祝福，又希望未來能在舞台上與姜丹尼爾碰面。（IG/@optimushwang、Facebook/Konnect Entertainment）

裴珍映希望借Wanna One經驗扶助CIX。 （Viu《K1頭條》提供）

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