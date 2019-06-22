【裵珍映香港見面會】向東方神起致敬　猛對粉絲撒嬌：只可以望我

前Wanna One成員裵珍映今天（22日）舉行首個個人粉絲見面會《BAE JIN YOUNG 1st Asia Fanmeeting Tour in Hong Kong “IM YOUNG”》，吸引來自香港、韓國和中國等地的粉絲入場支持。雖然裵珍映下午才出席完記者會，可是面對緊密的行程，他都未有顯露一絲疲乏，表現相當專業。

今晚裵珍映身穿淺啡色西裝登場，甫出場即引來全場粉絲的歡呼聲，他則以大前輩東方神起的《HUG》掀開見面會序幕。裵珍映其後用廣東話向粉絲打招呼並自我介紹，又大曬招牌的撒嬌，可見他非常用心準備。不過裵珍映就似乎不太滿意現場的歡呼聲，不停示意大家給予多一點反應，他更霸氣地說：「只可以望住我！」展示男子漢的一面。其後裵珍映唱出曾在《Produce 101》第2季中，人氣非常高的歌曲《Oh Little Girl》。相信音樂一響起，粉絲的回憶也立即湧現。

裵珍映今天在香港粉絲見面會上，不停向台下粉絲撒嬌。（葉志明攝）

撒嬌滿分的裵珍映，之後突轉畫風，由少男變身性感的輕熟男。配合舞者帶來《The Hills》的舞蹈表演，身穿V領恤衫的他大跳地板動作，相信睇到一班粉絲流哂鼻血！表演結束後，他更在台上做掌上壓，大展男子魅力。裵珍映講到他亦有份參與編舞，希望通過見面會，向粉絲展示自己另一面的模樣。講到性感演出，當然少不了Wanna One小分隊No.1的《11》。雖然這次少了舊隊友朴志訓和賴冠霖一同演出，但裵珍映一人的表現也絕不失色。