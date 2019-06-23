【裵珍映香港見面會】化身男友錄鈴聲　廣東話告白：姐姐我愛你

前Wanna One成員裵珍映昨晚（22日）舉行首個粉絲見面會《BAE JIN YOUNG 1st Asia Fanmeeting Tour in Hong Kong “IM YOUNG”》香港站，用心準備了多首歌舞表演外，亦大曬冧功哄香港粉絲開心。撒嬌了得的他化身男朋友告白，為大家錄製Morning Call，同時也分享了不少近況。

相隔半年再訪港，裵珍映賣口乖表示十分想念香港粉絲，能夠與大家見面非常開心。他更講到：「非常期待來香港見大家，甚至期待到無法入睡。其實我現在非常緊張，只是在台上扮鎮定。」裵珍映曾隨Wanna One多次來港，被問到最深刻的香港回憶，他回答沒想到上年能在《MAMA》頒獎禮上獲獎，多次粉絲讓他能踏上這從小嚮往的舞台。下半年即將以新團CIX出道，重回練習生的身份，裵珍映坦言心情沒有大變，承諾粉絲會比以前更努力練習及準備。

裵珍映分享最近正努力做運動和練習，為出道做好準備。（葉志明攝）

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一場來到香港，裵珍映亦沒有吝嗇他對粉絲的愛，面對大家的願望他都一一為大家實現。其中一環節中，他化身男朋友向粉絲告白，為了照顧現場不同年齡及性別的粉絲，裵珍映足足告白了三次，其中一句「你比任何人都重要，我喜歡你也可以嗎？」，令全場粉絲心動不已！翻譯更即場教裵珍映如何用廣東話告白，當他說起「姐姐我愛你」時，立即引來全場女粉絲的尖叫聲。除此之外，裵珍映更用溫柔和撒嬌的聲音錄製Morning Call鈴聲，讓粉絲好好珍藏。

裵珍映在見面會上，解開他每張自拍都保持45度角的迷團。（葉志明攝）

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去到見面會尾聲，裵珍映講到：「今天一天都因為大家而覺得感動，心情真的非常激動。多謝你們昨天也來到機場接我，見到大家十分驚訝。多謝你們一直給予我支持，希望我將來也會成為一個，能夠向你地傳達到愛的人。」他更貼心叮嚀香港粉絲要小心回家，亦要與他一樣好好吃飯，表示如果粉絲生病的話，他也會非常心痛。裵珍映唱完《Hard To Say Goodbye》後，播放事前用心準備的道別影片亦約定香港粉絲，短時間內一定會再次見面。

裵珍映下半年將於CIX出道，相信粉絲都非常期待！（葉志明攝）