【十二傳說之另類都市傳說】屯門三聖石唔炸得　神石顯靈曾奪命？

TVB劇集《十二傳說》昨晚（23日）播出的一集中，提及坊間流傳的「石獅成精殺人事件」。這個都市傳說發生於香港動植物公園，一晚一對戀人路經石獅對開位置時，男子突然被硬物擊中頭部，傷重不治。但警方沒有發現兇徒的蹤跡，卻見到附近石獅口中染血。後來警方為平息事件，請來道士做法事，並擊碎石獅口中石珠，又將石獅的點睛硃砂抹去，從此未再有傷人事件。其實香港有不少關於「石頭顯靈」的傳說，位於屯門三聖邨的三聖石就被奉為「神石」，更曾發生慘劇。

在昨晚播出的一集中，提及流傳已久的「石獅成精殺人事件」。（TVB YouTube影片截圖）

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在屯門三聖邨的麒麟崗公園內有一塊高約3.3米、闊約2.3米的巨石，早年青山灣一帶的海岸怪石嶙峋，當年開發青山公路及屯門時通通移除，唯獨留下此石。有指是為了見證昔日的海岸線而留低，但坊間流傳是因為這塊巨石是「神石」，過往曾多次被計劃移除，但最後都會發生怪事，於是維持原位。

關於屯門三聖石也有一個流傳已久的都市傳說。（YouTube影片截圖）

相傳當年的漁民有一個「寄石」儀式，漁民將自己部份靈魂寄存在近岸的巨石上，希望巨石可以保佑自己的海上作業平平安安。而在屯門三聖廟山下岸邊的這塊巨石，就經常被當地漁民用來做「寄石」儀式，漁民在歸航後都會帶香燭到巨石前誠心膜拜，香火極為鼎盛。但在70年代政府決定將屯門發展為新市鎮，將海邊一帶的石頭清除，起初都非常順利，但就在要爆破巨石的前一晚，所有工人竟然染上怪病，令工程被迫擱置。之後每當要進行爆破工程清除巨石前，負責爆破的工人都會無故身體不適，有傳是因為觸怒「神石」，工程亦隨之暫停。

屯門三聖邨。（資料圖片）

由於巨石嚴重阻礙重建工程，於是再次爆破清除，但在進行爆破後，巨石不但絲毫無損，更有紅色液體由石隙中流出。對於此事眾說紛紜，有人認為巨石是麒麟崗鎮山之石，並被鼠精所依附，任何想移除巨石的人都會遇上災劫。當地居民與政府官員商討，希望可以保留此石。

蕭正楠和林夏薇一起探秘。（劇照）

後來有一位外籍高官認為「神石」之說是無稽之談，堅持要將巨石炸毀，豈料就在爆破工程前一日，高官的兒子遇上車禍身亡。自此，「巨石顯靈」的傳說甚囂塵上。最終擴建工程繞開巨石，並將填海工程所得之地命名為「三聖墟」，更留下此石作為紀念。而巨石旁就立下石碑，寫上：「屯門三聖墟村未填海前，其岸線原以此石為界，謹泐貞珉以追憶舊日漁村，並象徵新市建設。」對於「神石」之說難以用科學角度解釋，流傳至今。

巨石旁有一塊石碑。（weshare網上圖片）