【包青天再起風雲】吳家樂一秒變臉獲激讚　重提被當透明：睇化咗

由譚俊彥、胡定欣、曹永廉、張振朗及姚子羚主演的新劇《包青天再起風雲》以採花賊「花蝴蝶」的案件打頭炮。劇集講到高昌公主（吳沚默飾）與畫師私奔，畫師被殺，兇手正是殺害展昭兄長（郭子豪飾）的採花賊花蝴蝶，眾人翻查案件，確認花蝴蝶為木匠杜江之孿生弟弟杜海（吳家樂飾），原來杜海與哥哥爭執期間被其誤殺，後因太壓抑自己而患上人格分裂症，在特定時間下會變成杜江！

同時飾演杜江和杜海的吳家樂，時而溫柔善良，時而殘暴囂張，他更在第二集中一秒由奸變忠，演技大獲好評。家樂接受《香港01》訪問時就透露：「我一收到劇本做呢個花蝴蝶，即係有少少人格分裂嘅雙胞胎嘅時候都好開心呀，因為對於我嚟講演技有新嘅挑戰，雖然拍嘅時間都幾長，但都好開心能夠演到呢啲『好玩』嘅角色。唯一我自己有少少……如果可以嘅話，有更多篇幅去講花蝴蝶呢兩兄弟，會更加精美同更加好玩，但實在有太多故仔串連住，所以唯有得第一、二集。」

家樂繼劇集《城寨英雄》裡飾演城寨三氏惡霸之一「馮春美（春美哥）」，又一亮眼角色！（FB圖片/@吳家樂Carlo Ng）

呢個係善良嘅大哥！（電視截圖）

呢個係狡猾嘅細佬！（電視截圖）

點撃下圖逐格睇點變臉！

+ 4 + 3 + 2

問到拍攝時，家樂曾突然在Facebook指冇價值，俾人當透明真好冇癮一事，他就強調：「其實拍緊嘅時候都有啲誤會，我自己係有啲嘢想抒發吓，但完全同《包青天》劇組無關，當時我拍劇係拍得好開心。（係咪冇人再敢當你透明？）其實咁多年嚟都真係睇化咗喇，如果唔睇化好難喺娛樂圈一直堅持落去。」家樂更指這次遠赴新疆拍攝絕對值得：「嗰個環境真係好靚，後面係雪山，前面就係懸崖，我諗自己去旅行都好難去安排咁完美同咁完善嘅旅程。」

家樂在凌晨時段突然有感而發。（FB圖片/@吳家樂Carlo Ng）

仲有一段！（FB圖片/@吳家樂Carlo Ng）